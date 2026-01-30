Правда, вісім з них напряму вийшли в 1/8 фіналу. Інші 16 команд розіграють путівки в цю стадію у стиковому раунді, повідомляє 24 Канал.

Які пари в 1/16 фіналу?

Серед них опинились такі гранди як Реал, Інтер та ПСЖ, які не змогли пробитися у топ-8 турнірної таблиці ЛЧ. Крім того, у стикових матчах братимуть участь усі п'ять клубів з українцями.

Окрім Реала та ПСЖ, мова про Карабах, Олімпіакос та Бенфіку. Лісабонці лише в останній момент застрибнули у плей-оф, забивши вирішальний гол на 90+8 хвилині матчу з Реалом.

Героєм "орлів" став Анатолій Трубін, який був п'ятим воротарем-автором голу в Лізі чемпіонів. Зрештою жеребкування могло знову звести Бенфіку із Реалом вже у плей-оф.

У підсумку так і сталось. Трубіну з Судаковим доведеться знову битися із Реалом Андрія Луніна для того, щоб пройти в 1/8 фіналу. Іншим потенційні суперником "орлів" був Інтер, але він дістався Буде-Глімту.

Всі пари 1/16 фіналу:

Бенфіка – Реал

Буде-Глімт – Інтер

Монако – ПСЖ

Карабах – Ньюкасл

Галатасарай – Ювентус

Брюгге – Атлетіко

Боруссія Д – Аталанта

Олімпіакос – Баєр

З ким гратимуть українці?

Щодо інших українців, то Олімпіакос з Романом Яремчуком гратиме проти леверкузенського Баєра. Сенсаційний Карабах із Олексієм Кащуком битиметься із Ньюкаслом, а ПСЖ Ілля Забарного отримав у суперники Монако.

Матчі цієї стадії пройдуть 17 – 18 та 24 – 25 лютого. А вже 27 лютого відбудеться жеребкування 1/8 фіналу, де до переможців стиків доєднаються топ-8 команд основної стадії. Вже зараз відомі потенційні суперники на цій стадії.

Арсенал / Баварія – Боруссія Д / Аталанта

Арсенал / Баварія – Олімпіакос / Баєр

Ліверпуль / Тоттенхем – Галатасарай / Ювентус

Ліверпуль / Тоттенхем – Брюгге / Атлетіко

Барселона / Челсі – Монако / ПСЖ

Барселона / Челсі – Карабах / Ньюкасл

Спортинг / Манчестер Сіті – Бенфіка / Реал

Спортинг / Манчестер Сіті – Буде-Глімт / Інтер

Фінал Ліги чемпіонів 2025 – 2026 відбудеться 30 травня в угорському Будапешті.