Чинний переможець Ла Ліги Барселона прийматиме мадридський Атлетіко,повідомляє 24 Канал. Зустріч на стадіоні "Камп Ноу" пройде у середу, 8 квітня. Початок – 22:00 за київським часом.
Де дивитися матч?
Офіційним транслятором Ліги чемпіонів в Україні є компанія Megogo. На відповідній ОТТ-платформі і відбудеться онлайн-трансляція матчу Барселона – Атлетіко. Показ відбудеться на каналі "Megogo Футбол Другий".
Він доступний за передплатами "MEGOPACK", "Оптимальна" та "Спорт". Безкоштовна трансляція матчу Барселона – Атлетіко не передбачена. Коментувати зустріч будуть Олександр Мельниченко та Назарій Шмігіль.
Атлетіко підходить до зустрічі на не дуже позитивній ноті. Минулими вихідними підопічні Сімеонепоступились Барселіоні в чемпіонаті Іспанії та залишились четветими.
Це була вже тртя поспіль поразка для "матрацників", адже перед цим в середині березня Атлетіко програв Реалу та Тоттенхему в ЛЧ (обидві гри – по 2:3). На щастя для Сімеоне і компанії, "шпори" провалили перший матч з рахунком 2:5.
Як справи у Барселони?
- Підопічні Ганса-Дітера Фліка впевнено лідирують в чемпіонаті Іспанії. Після осічки Реала минулого туру каталонці мають перевагу у 7 балів.
- В шести останніх іграх у Ла Лізі "блаугранас" незмінно виграють. Також непогано йдуть справи у Лізі чемпіонів. В основній стадії турніру Барса стала п'ятою та напряму вийшла в 1/8 фіналу.
- А там іспанський клуб впевнено розібрався із Ньюкаслом. Після 1:1 на виїзді Барселона прибила суперника вдома з рахунком 7:2. До слова, це буде вже п'ята зустріч із Атлетіко у поточному сезоні.
- Команди вже відіграли по дві зустрічі в рамках Ла Ліги та Кубка Іспанії. Зрештою в трьох з цих ігор каталонці тріумфували. В чемпіонаті підопічні Фліка виграли 3:1 та 2:1.
- А ось в Кубку розгром "матрацників" у матчі-відповіді 1/2 фіналу не допоміг. Барселона виграла другу гру з рахунком 3:0, але перед цим поступилась 0:4 у першому матчі та не змогла вийти у фінал.