Действующий победитель Ла Лиги Барселона будет принимать мадридский Атлетико,сообщает 24 Канал. Встреча на стадионе "Камп Ноу" пройдет в среду, 8 апреля. Начало – 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч?

Официальным транслятором Лиги чемпионов в Украине является компания Megogo. На соответствующей ОТТ-платформе и состоится онлайн-трансляция матча Барселона – Атлетико. Показ состоится на канале "Megogo Футбол Другий".

Он доступен по подпискам "MEGOPACK", "Оптимальная" и "Спорт". Бесплатная трансляция матча Барселона – Атлетико не предусмотрена. Комментировать встречу будут Александр Мельниченко и Назарий Шмигиль.

Атлетико подходит к встрече на не очень позитивной ноте. В минувшие выходные подопечные Симеоне уступили Барселионе в чемпионате Испании и остались четвертыми.

Это было уже третье подряд поражение для "матрасников", ведь перед этим в середине марта Атлетико проиграл Реалу и Тоттенхэму в ЛЧ (обе игры – по 2:3). К счастью для Симеоне и компании, "шпоры" провалили первый матч со счетом 2:5.

Как дела у Барселоны?