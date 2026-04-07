Действующий победитель Ла Лиги Барселона будет принимать мадридский Атлетико,сообщает 24 Канал. Встреча на стадионе "Камп Ноу" пройдет в среду, 8 апреля. Начало – 22:00 по киевскому времени.
Где смотреть матч?
Официальным транслятором Лиги чемпионов в Украине является компания Megogo. На соответствующей ОТТ-платформе и состоится онлайн-трансляция матча Барселона – Атлетико. Показ состоится на канале "Megogo Футбол Другий".
Он доступен по подпискам "MEGOPACK", "Оптимальная" и "Спорт". Бесплатная трансляция матча Барселона – Атлетико не предусмотрена. Комментировать встречу будут Александр Мельниченко и Назарий Шмигиль.
Атлетико подходит к встрече на не очень позитивной ноте. В минувшие выходные подопечные Симеоне уступили Барселионе в чемпионате Испании и остались четвертыми.
Это было уже третье подряд поражение для "матрасников", ведь перед этим в середине марта Атлетико проиграл Реалу и Тоттенхэму в ЛЧ (обе игры – по 2:3). К счастью для Симеоне и компании, "шпоры" провалили первый матч со счетом 2:5.
Как дела у Барселоны?
- Подопечные Ганса-Дитера Флика уверенно лидируют в чемпионате Испании. После осечки Реала в прошлом туре каталонцы имеют преимущество в 7 баллов.
- В шести последних играх в Ла Лиге "блаугранас" неизменно выигрывают. Также неплохо идут дела в Лиге чемпионов. В основной стадии турнира Барса стала пятой и напрямую вышла в 1/8 финала.
- А там испанский клуб уверенно разобрался с Ньюкаслом. После 1:1 на выезде Барселона прибила соперника дома со счетом 7:2. К слову, это будет уже пятая встреча с Атлетико в текущем сезоне.
- Команды уже сыграли по две встречи в рамках Ла Лиги и Кубка Испании. В конце концов в трех из этих игр каталонцы торжествовали. В чемпионате подопечные Флика выиграли 3:1 и 2:1.
- А вот в Кубке разгром "матрасников" в ответном матче 1/2 финала не помог. Барселона выиграла вторую игру со счетом 3:0, но перед этим уступила 0:4 в первом матче и не смогла выйти в финал.