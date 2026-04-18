Реал не намерен продавать голкипера Лунина – после летнего трансферного окна он останется в команде. Об этом сообщает The Athletic.

Смотрите также Лига чемпионов УЕФА 2025/2026: турнирная таблица, результаты матчей, календарь

Что говорят о вратарях в Реале?

В Мадриде довольны выступлениями Тибо Куртуа: на протяжении всего сезона он демонстрировал стабильность и остается одной из ключевых фигур команды. В клубе считают, что бельгийский голкипер способен еще как минимум один-два сезона оставаться основным вратарем.

Также в Реале положительно оценивают и Андрея Лунина. В клубе отмечают его профессиональное отношение, преданность и терпение в ожидании своего шанса.

В то же время, по информации источника, окружение украинского вратаря советует ему оставить "сливочных" для получения большей игровой практики. Сам игрок примет окончательное решение после завершения текущего сезона.

Что говорили о Лунине после ответного матча с Баварией?