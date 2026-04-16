Весь матч в воротах провел украинский голкипер Андрей Лунин. Журналист Пако Гонсалес резко раскритиковал игру вратаря Реала, который пропустил 4 гола (6 по сумме двух матчей, в которых он отыграл полностью), сообщает Planeta Real Madrid.

Что сказал Гонсалес о Лунине?

После стремительного гола Арды Гюлера уже на первых секундах игры, который стал самым быстрым в турнире, мадридский клуб вышел вперед. Впрочем, вскоре мюнхенская команда сравняла счет: на 6-й минуте Александар Павлович отличился после подачи с углового.

Этот момент вызвал активное обсуждение среди болельщиков и футбольного сообщества. Многие возложили вину на Лунина.

В частности, Гонсалес отметил, что вратарь неуверенно действовал на выходе и допустил серьезную ошибку в достаточно простой ситуации. Он также заявил, что предпочел бы видеть бельгийца Тибо Куртуа даже в плохой физической форме, чем Лунина в подобных эпизодах.

Он повел себя так, будто был новичком. Куртуа на костылях выглядит надежнее, чем Лунин,

– сказал журналист.

Кто еще высказался по поводу игры Лунина?

Бывший легендарный вратарь Реала Пако Буйо после завершения матча резко раскритиковал игру украинца, назвав ее невыразительной, и вспомнил первый пропущенный мяч, пишет Defensa Central.

Что делал Лунин, когда забили первый гол? Ему забили с линии ворот, где он был? Это ошибка Лунина, фола там не было. Каждый угловой в этом матче выглядел как пенальти,

– сказал он.

