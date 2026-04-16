Весь матч в воротах провел украинский голкипер Андрей Лунин. Журналист Пако Гонсалес резко раскритиковал игру вратаря Реала, который пропустил 4 гола (6 по сумме двух матчей, в которых он отыграл полностью), сообщает Planeta Real Madrid.
Что сказал Гонсалес о Лунине?
После стремительного гола Арды Гюлера уже на первых секундах игры, который стал самым быстрым в турнире, мадридский клуб вышел вперед. Впрочем, вскоре мюнхенская команда сравняла счет: на 6-й минуте Александар Павлович отличился после подачи с углового.
Этот момент вызвал активное обсуждение среди болельщиков и футбольного сообщества. Многие возложили вину на Лунина.
В частности, Гонсалес отметил, что вратарь неуверенно действовал на выходе и допустил серьезную ошибку в достаточно простой ситуации. Он также заявил, что предпочел бы видеть бельгийца Тибо Куртуа даже в плохой физической форме, чем Лунина в подобных эпизодах.
Он повел себя так, будто был новичком. Куртуа на костылях выглядит надежнее, чем Лунин,
– сказал журналист.
Кто еще высказался по поводу игры Лунина?
Бывший легендарный вратарь Реала Пако Буйо после завершения матча резко раскритиковал игру украинца, назвав ее невыразительной, и вспомнил первый пропущенный мяч, пишет Defensa Central.
Что делал Лунин, когда забили первый гол? Ему забили с линии ворот, где он был? Это ошибка Лунина, фола там не было. Каждый угловой в этом матче выглядел как пенальти,
– сказал он.
Как прошел ответный матч Бавария – Реал?
На "Альянц Арене" в Мюнхене состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между Баварией и Реалом. Первая встреча в Мадриде завершилась победой немецкого клуба 2:1
Реал сумел забить быстрый мяч на старте, но Бавария отвечала и не позволяла сопернику оторваться в счете. В составе мадридцев отмечались в частности Арда Гюлер, Килиан Мбаппе и Эдуарду Камавинга , тогда как Баварию держали в игре голы Гарри Кейна, Луис Диаса, Майкла Олизе и Александара Павловича.
Ключевой перелом наступил во второй половине матча, когда Реал остался в меньшинстве после удаления Камавинги.
- Два поздних гола от Диаса и Олисе принесли мюнхенцам победу в матче.
В итоге Бавария выиграла матч 4:3 и по сумме двух встреч (6:4) вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с ПСЖ.