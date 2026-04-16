Увесь матч у воротах провів український голкіпер Андрій Лунін. Журналіст Пако Гонсалес різко розкритикував гру воротаря Реала, який пропустив 4 голи (6 за сумою двох матчів, у яких він відіграв повністю), повідомляє Planeta Real Madrid.

Дивіться також Визначилися усі півфіналісти Ліги чемпіонів

Що сказав Гонсалес про Луніна?

Після стрімкого гола Арди Гюлера вже на перших секундах гри, який став найшвидшим у турнірі, мадридський клуб вийшов уперед. Втім, невдовзі мюнхенська команда зрівняла рахунок: на 6-й хвилині Александар Павлович відзначився після подачі з кутового.

Цей момент спричинив активне обговорення серед уболівальників і футбольної спільноти. Чимало хто поклав провину на Луніна.

Зокрема, Гонсалес зазначив, що воротар невпевнено діяв на виході та допустив серйозну помилку у досить простій ситуації. Він також заявив, що віддав би перевагу бачити бельгійця Тібо Куртуа навіть у поганій фізичній формі, ніж Луніна в подібних епізодах.

Він повівся так, ніби був новачком. Куртуа на милицях виглядає надійніше, ніж Лунін,

– сказав журналіст.

Хто ще висловився стосовно гри Луніна?

Колишній легендарний воротар Реала Пако Буйо після завершення матчу різко розкритикував гру українця, назвавши її невиразною, та згадав перший пропущений м'яч, пише Defensa Central.

Що робив Лунін, коли забили перший гол? Йому забили з лінії воріт, де він був? Це помилка Луніна, фолу там не було. Кожен кутовий у цьому матчі виглядав наче пенальті,

– сказав він.

Як пройшов матч відповідь Баварія – Реал?