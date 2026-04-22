В инстаграме Лунин обнародовал сторис-реакцию на отставку Реброва, которая на первый взгляд может показаться вежливым прощанием. Но ситуация между коучем и футболистом дает понять, что все совсем не так.

Как Лунин отреагировал на отставку Реброва?

Голкипер запостил в сторис иллюстрацию, которую использовали соцсети Украинской ассоциации футбола для новости о том, что сотрудничество с тренером завершено.

Спасибо за совместную работу и за ваше доверие !!! Успехов в будущем!!!

– добавил подпись Лунин.

Именно указание на "доверие" дает понять, что в словах Лунина нужно чувствовать сарказм. Ведь Сергей Ребров фактически отстранил вратаря Реала от национальной команды.

Почему Лунин не играл у Реброва в сборной?

Коуч отдавал предпочтение голкиперам, которые имеют игровую практику в своем клубе. Место основного в последние годы железно закрепилось за Анатолием Трубиным, который является номером один в португальской Бенфике.

Позиция резервного кипера чаще всего доставалась Дмитрию Ризныку, который стоит в донецком Шахтере. А третьим в национальную сборную во время последнего сбора вызвали Руслана Нещерета из Динамо, хотя ранее на это место также получал приглашение в сборную Евгений Волынец из Полесья.

У Лунина с 2017 года в сборной, по данным Transfermarkt, 16 матчей, из которых лишь половина официальные.

Как отреагировали в комментариях на троллинг Реброва Луниным?

Хотя Сергей Ребров среди фанов сейчас крайне непопулярная личность, в комментариях в соцсетях и на новостных сайтах Лунину напомнили, что отсутствие вызовов в сборную – следствие не только личного видения тренера, но и объективных ошибок.

Голкиперу с Харьковщины упрекнули за то, как провально он провел первый матч группового этапа Евро-2024, в котором Украина без шансов уступила Румынии 0:3. Также Лунин стоял в воротах на матчах стыкового плей-офф Лиги наций с Бельгией и пропустил за две игры 4 мяча, что не позволило команде подняться в дивизион А.

Кроме того, болельщики раскритиковали отсутствие у Лунина амбиций: несмотря на то, что Реал очевидно не собирается делать его первым номером и использует только при отсутствии Тибо Куртуа, Андрей не хочет искать себе другую команду, где имел бы постоянно игровую практику.