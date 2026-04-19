Бывший наставник Ливерпуля требует провести изменения на вратарской позиции в клубе. Под ударом оказался украинец Андрей Лунин, пишет ElNacional.

Будет ли Лунин в Реале, если команду возглавит Юрген Клопп?

После двух лет работы спортивным консультантом в Red Bull Group Клопп снова готов взяться за тренерскую работу. Реал хочет видеть специалиста у себя и готов выполнять его кадровые пожелания.

Одним из первых пунктов в плане Клоппа является приобретение нового голкипера. Немец якобы не доволен тем, как выступает Андрей Лунин в отсутствие Тибо Куртуа. Клопп считает, что украинец не смог качественно заменить бельгийца на время его пребывания в лазарете, и именно ошибки Лунина привели к нескольким провальным матчам для "бланкос".

Коуч прямо дал понять президенту Реала Флорентино Пересу, что Лунин не входит в его планы, поэтому его стоит продать во время летнего трансферного окна.

Клопп уже даже присмотрел для украинца замену: ему нравится, как выступает во Фрайбурге Ноа Атуболу, который, несмотря на нигерийское происхождение, имеет немецкий паспорт.

