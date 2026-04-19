Колишній наставник Ліверпуля вимагає провести зміни на воротарській позиції у клубі. Під ударом опинився українець Андрій Лунін, пише ElNacional.

Чи буде Лунін у Реалі, якщо команду очолить Юрген Клопп?

Після двох років роботи спортивним консультантом у Red Bull Group Клопп знову готовий взятися за тренерську роботу. Реал хоче бачити спеціаліста у себе і готовий виконувати його кадрові побажання.

Одним з перших пунктів у плані Клоппа є придбання нового голкіпера. Німець нібито не задоволений тим, як виступає Андрій Лунін за відсутності Тібо Куртуа. Клопп вважає, що українець не зміг якісно замінити бельгійця на час його перебування у лазареті, і саме помилки Луніна призвели до кількох провальних матчі для "бланкос".

Коуч прямо дав зрозуміти президенту Реала Флорентіно Пересу, що Лунін не входить у його плани, тож його варто продати під час літнього трансферного вікна.

Клопп вже навіть пригледів для українця заміну: йому подобається, як виступає у Фрайбурзі Ноа Атуболу, який, попри нігерійське походження, має німецький паспорт.

