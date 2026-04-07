Чинний чемпіон Іспанії Барселона протистоятиме мадридському Атлетіко, повідомляє 24 Канал. Зустріч розпочнеться 8 квітня о 22:00 за київським часом.

Як раніше грали Барселона та Атлетіко?

Це буде вже п'ята зустріч між суперниками у поточному сезоні. Барса та Атлетіко вже відіграли по дві зустрічі в рамках Ла Ліги та Кубка Іспанії.

Зрештою в трьох з цих ігор каталонці тріумфували. В чемпіонаті підопічні Фліка виграли 3:1 та 2:1, а в Кубку розгромили "матрацників" у матчі-відповіді в рамках 1/2 фіналу(3:0).

Проте цьому передував провал у першому півфіналі, де Атлетіко виграв 4:0. Цього вистачило команді Сімеоне, щоб пройти у фінал турніру. Тепер же доля звела ці команди в одну пару в Лізі чемпіонів.

Які результати команд в Лізі чемпіонів?

Каталонці доволі непогано показують себе в головному єврокубку. На основній стадії ліги чемпіонів Барселона виграла 5 з восьми матчів та посіла п'яте місце.

Завдяки цьому "блаугранас" напряму вийшли в 1/8 фіналу, де ефектно розібрались із Ньюкаслом. Після 1:1 на виїзді іспанці тріумфували вдома з рахунком 7:2.

Атлетіко ж дещо пощастило із жеребом. На основній стадії "матрацники" були лише 14-ими, допустивши осічки в матчах з Буде-Глімтом та Галатасараєм у січні.

Зрештою у плей-оф жереб подарував мадридцям спочатку Брюгге, а після цього – Тоттенхем. В першому випадку Атлетіко взяв своє завдяки класу гравців, а у другому – скористався кризовим станом лондонців та дикими помилками воротаря.