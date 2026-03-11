"Шпори" фінішували четвертими на основній стадії ЛЧ, але після цього опинились у глибокій кризі. Фанати Тоттенхема сподівались, що хоча б у єврокубках команда продовжить тішити, повідомляє 24 Канал.
До теми "Не дивно, що він не бачить поля": тренер Тоттенгема потрапив у скандал через стакан кави
Як воротар Тоттенхема провалився в Лізі чемпіонів?
Проте у матчі проти Атлетико лондонці повністю зганьбились. Головним антигероєм зустрічі став воротар англійців Антонін Кінські, який у поточному сезоні грав лише в кубкових матчах.
Чеський гравець примудрився пропустити три голи всього за 15 хвилин. Ба більше, у двох з них Антонін винний напряму, адже на рівному місці подарував м'яч суперникам перед своїми воротами.
Бенефіс помилок від Антоніна Кінські: дивитися відео
Зрештою вже на 17-й хвилині Ігор Тудор терміново замінив Кінські, повернувши в склад основного воротаря Вікаріо. Недивно, що відомий портал Whoscored виставив чеху наднизьку оцінку 3,5.
Ті, хто не були воротарями, не можуть зрозуміти, як важко грати на цій позиції. Антоніне, тримай голову високо і ти знову підеш вперед,
– підтримав чеха ексворотар Манчестер Юнайтед Давід Де Геа у себе в соцмережі X.
Атлетико – Тоттенхем 5:2
Голи: Льоренте, 6, Грізманн, 14, Альварес, 15, 55, Ле Норман, 22 – Порро, 26, Соланке, 76.
Правда, заміна воротаря не допомогла Тоттенхему уникнути розгрому. Кілька помилок в захисті дозволили Атлетико забити ще двічі, але і самі "шпори" змогли відповісти голами Порро та Соланке.
Підсумковий рахунок 5:2 майже не залишає шансів Тоттенхему на прохід у чвертьфінал. Матч-відповідь Ліги чемпіонів відбудеться в Лондоні 18 березня.
Повний огляд матчу Атлетико – Тоттенхем: дивитися відео
Що коїться із Тоттенхемом?
- Лондонський клуб провалив минулий сезон в АПЛ, посівши аж 17 місце. Проте Тоттенхем зумів виграти Лігу Європи, завдяки чому отримав путівку в Лігу чемпіонів.
- Це був перший трофей "шпор" з 2008 року. Проте керівництво клубу все одно вирішило попрощатися із тренером Ангелосом Постекоглу, запросивши на його місце Томаса Франка з Брентфорд.
- Лондонці стартували з трьох перемог у 4-х матчах АПЛ, але з середини осені почали видавати нестабільні результати. Команда вже не виграє 11 матчів поспіль в чемпіонаті.
- Через це було звільнено Томаса Франка, а на його місце прийшов хорват Ігор Тудор. Наразі Тоттенхем посідає 16 місце в турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи зону вильоту лише на одне очко.