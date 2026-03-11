"Шпори" фінішували четвертими на основній стадії ЛЧ, але після цього опинились у глибокій кризі. Фанати Тоттенхема сподівались, що хоча б у єврокубках команда продовжить тішити, повідомляє 24 Канал.

До теми "Не дивно, що він не бачить поля": тренер Тоттенгема потрапив у скандал через стакан кави

Як воротар Тоттенхема провалився в Лізі чемпіонів?

Проте у матчі проти Атлетико лондонці повністю зганьбились. Головним антигероєм зустрічі став воротар англійців Антонін Кінські, який у поточному сезоні грав лише в кубкових матчах.

Чеський гравець примудрився пропустити три голи всього за 15 хвилин. Ба більше, у двох з них Антонін винний напряму, адже на рівному місці подарував м'яч суперникам перед своїми воротами.

Бенефіс помилок від Антоніна Кінські: дивитися відео

Зрештою вже на 17-й хвилині Ігор Тудор терміново замінив Кінські, повернувши в склад основного воротаря Вікаріо. Недивно, що відомий портал Whoscored виставив чеху наднизьку оцінку 3,5.

Ті, хто не були воротарями, не можуть зрозуміти, як важко грати на цій позиції. Антоніне, тримай голову високо і ти знову підеш вперед,

– підтримав чеха ексворотар Манчестер Юнайтед Давід Де Геа у себе в соцмережі X.

Атлетико – Тоттенхем 5:2

Голи: Льоренте, 6, Грізманн, 14, Альварес, 15, 55, Ле Норман, 22 – Порро, 26, Соланке, 76.

Правда, заміна воротаря не допомогла Тоттенхему уникнути розгрому. Кілька помилок в захисті дозволили Атлетико забити ще двічі, але і самі "шпори" змогли відповісти голами Порро та Соланке.

Підсумковий рахунок 5:2 майже не залишає шансів Тоттенхему на прохід у чвертьфінал. Матч-відповідь Ліги чемпіонів відбудеться в Лондоні 18 березня.

Повний огляд матчу Атлетико – Тоттенхем: дивитися відео

Що коїться із Тоттенхемом?