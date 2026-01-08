Наставник примудрився під прицілом камер та фотооб'єктів з усмішкою на обличчі попивати каву з горнятка, на якому чітко було видно емблему лондонського Арсенала. Франку згодом довелося виправдовуватися на пресконференції, пише 24 Канал з посиланням на ESPN.

Де Франк узяв стаканчик з логотипом Арсенала?

Саме "каноніри" були попереднім суперником Борнмута на "Віталіті Стедіум" минулої суботи. Вочевидь, вони забули забрати деякі свої речі.

За словами Франка, одноразові горнятка були у гостьовій роздягальні, і він просто попросив когось з персоналу налити йому еспресо.

Як відреагували фани Тоттенгема?

Соцмережі клубу та особисті сторінки Франка буквально закидали гнівними коментарями та вимогами негайно позбутися неуважного тренера. Не стрималися навіть колишні футболісти "шпор".

Не дивно, що він не бачить, що відбувається на полі, якщо не може навіть розгледіти, що на його стаканчику,

– знищив коуча у мережі X Джеймі Охара.

Що сказав Франк про скандал з кавою?

Тренер пояснив, що просто не помітив на стаканчику емблему клубу, який є заклятим ворогом нинішньої команди коуча. Від виправдань він зрештою перейшов до випадів на адресу преси.

Знаєте, враховуючи те, що ми не виграємо 100% матчів, з мого боку було б неймовірною дурістю свідомо взяти в руки щось з Арсеналом. Сумно, що нам доводиться обговорювати такі речі. Мабуть, ми й справді йдемо неправильним шляхом, якщо вас турбує, що я п'ю з неправильного стакану,

– заявив Франк.

Як справи у Франка у Тоттенгемі?

За даними порталу Flashscore, "шпори" зовсім не вражають результатами цього сезону: в останніх шести матчах АПЛ вони здобули лише одну перемогу і зазнали трьох поразок. 14-те місце у турнірній таблиці – це зовсім не та позиція, яку сподівалися бачити боси лондонців, змінюючи тріумфатора Ліги Європи Анже Постекоглу на Франка.

Тому закономірними виглядають чути про те, що вже найближчим часом данець залишиться без роботи. Football365 пише, що у клубі зібрали термінову нараду щодо майбутнього коуча і можуть звільнити його вже сьогодні, 8 січня.