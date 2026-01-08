Наставник умудрился под прицелом камер и фотообъектов с улыбкой на лице попивать кофе из стаканчика, на которой четко было видно эмблему лондонского Арсенала. Франку впоследствии пришлось оправдываться на пресс-конференции, пишет 24 Канал со ссылкой на ESPN.

Где Франк взял стаканчик с логотипом Арсенала?

Именно "канониры" были предыдущим соперником Борнмута на "Виталити Стэдиум" в минувшую субботу. Очевидно, они забыли забрать некоторые свои вещи.

По словам Франка, одноразовые стаканы были в гостевой раздевалке, и он просто попросил кого-то из персонала налить ему эспрессо.

Как отреагировали фаны Тоттенхэма?

Соцсети клуба и личные страницы Франка буквально забросали гневными комментариями и требованиями немедленно избавиться от невнимательного тренера. Не сдержались даже бывшие футболисты "шпор".

Неудивительно, что он не видит, что происходит на поле, если не может даже разглядеть, что на его стаканчике,

– уничтожил коуча в сети X Джейми Охара.

Что сказал Франк о скандале с кофе?

Тренер объяснил, что просто не заметил на стаканчике эмблему клуба, который является заклятым врагом нынешней команды коуча. От оправданий он в конце концов перешел к выпадам в адрес прессы.

Знаете, учитывая то, что мы не выигрываем 100% матчей, с моей стороны было бы невероятной глупостью сознательно взять в руки что-то с Арсеналом. Печально, что нам приходится обсуждать такие вещи. Видимо, мы и вправду идем неправильным путем, если вас беспокоит, что я пью из неправильного стакана,

– заявил Франк.

Как дела у Франка в Тоттенхэме?

По данным портала Flashscore, "шпоры" совсем не впечатляют результатами в этом сезоне: в последних шести матчах АПЛ они одержали лишь одну победу и потерпели три поражения. 14-е место в турнирной таблице – это совсем не та позиция, которую надеялись видеть боссы лондонцев, меняя триумфатора Лиги Европы Анже Постекоглу на Франка.

Поэтому закономерными выглядят слухи о том, что уже в ближайшее время датчанин останется без работы. Football365 пишет, что в клубе собрали срочное совещание относительно будущего коуча и могут уволить его уже сегодня, 8 января.