"Шпоры" финишировали четвертыми на основной стадии ЛЧ, но после этого оказались в глубоком кризисе. Фанаты Тоттенхэма надеялись, что хотя бы в еврокубках команда продолжит радовать, сообщает 24 Канал.

Как вратарь Тоттенхэма провалился в Лиге чемпионов?

Однако в матче против Атлетико лондонцы полностью опозорились. Главным антигероем встречи стал вратарь англичан Антонин Кински, который в текущем сезоне играл только в кубковых матчах.

Чешский игрок умудрился пропустить три гола всего за 15 минут. Более того, в двух из них Антонин виноват напрямую, ведь на ровном месте подарил мяч соперникам перед своими воротами.

В конце концов уже на 17-й минуте Игор Тудор срочно заменил Кински, вернув в состав основного вратаря Викарио. Неудивительно, что известный портал Whoscored выставил чеху сверхнизкую оценку 3,5.

Те, кто не были вратарями, не могут понять, как тяжело играть на этой позиции. Антонин, держи голову высоко и ты снова пойдешь вперед,

– поддержал чеха экс-вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Геа у себя в соцсети X.

Атлетико – Тоттенхэм 5:2

Голы: Льоренте, 6, Гризманн, 14, Альварес, 15, 55, Ле Норман, 22 – Порро, 26, Соланке, 76.

Правда, замена вратаря не помогла Тоттенхэму избежать разгрома. Несколько ошибок в защите позволили Атлетико забить еще дважды, но и сами "шпоры" смогли ответить голами Порро и Соланке.

Итоговый счет 5:2 почти не оставляет шансов Тоттенхэму на проход в четвертьфинал. Ответный матч Лиги чемпионов состоится в Лондоне 18 марта.

Что происходит с Тоттенхэмом?