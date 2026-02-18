Найбільша увага була прикута до гри в Ліссабоні, де місцева Бенфіка приймала мадридський Реал. Гра мала принциповий підтекст, адже менше місяця тому команди вже зустрічались в основній стадії ЛЧ.

До теми Трубін рятував як міг: Реал взяв реванш у Бенфіки завдяки шаленому голу Вінісіуса

Що сталось в матчі Бенфіка – Реал?

Тді португальці здобули перемогу 4:2, завдяки чому і кваліфікувались у плей-оф Ліги чемпіонів. Вирішальний гол у тому матчі оформив український воротар Анатолій Трубін.

І ось жереб знову звів ці команди разом. На жаль, звітний матч 1/16 фіналу більше запам'ятався скандалом. Єдиний гол у матчі забив Вінісіус шикарним пострілом у "дев'ятку".

Після цього бразилець занадто емоцйно побіг святкувати, станцювавши біля кутового прапорця перед фанатами Бенфіки. Це не сподобалось гравцям господарів, через що виникла сутичка.

Як Вінісіус ледь не зірвав матч?

В результаті неї Вінісіус повідомив судді про расистські образи в його бік та вирішив бойкотувати матч. За словами гравця Реала, футболіст Бенфіки Джанлука Престіанні обізвав його "мавпою".

Расисти – це, перш за все, боягузи. Їм потрібно затуляти рота футболкою, щоб показати, наскільки вони слабкі. Але вони мають захист з боку тих, хто зобов’язаний їх карати. Ніщо з того, що сталося сьогодні, не є новиною в моєму житті та житті моєї родини. Я отримав жовту картку за святкування гола і досі не розумію, чому саме. Мені не подобається опинятися в таких ситуаціях. Після великої перемоги заголовки мали бути про Реал. Але це необхідно,

– написав нападник Реала у себе в інстаграм.

Зрештою матч був призупинений на 10 хвилин. але потім поновлений. Реал втримав мінімальну перемогу над ліссабонцями, але ті після гри не заспокоїлись та намагались продовжити вирішувати стосунки.

Видання Madrid Zone повідомляє, що після зустрічі в підтрибунному приміщенні сталася нова сутичка. Персонал Бенфіки намагався прорватися до роздягальні Реала.

Огляд матчу Бенфіка – Реал: дивитися відео

