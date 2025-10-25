Олег Саленко из-за сложной травмы преждевременно завершил карьеру, но успел установить несколько бомбардирских рекордов. 24 Канал подготовил биографический материал о обладателе "Золотой бутсы" ЧМ-1994.

Как Саленко со скандалом перешел в Динамо?

Олег Саленко родился 25 октября 1969 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург – 24 Канал). Фактурный юноша в 16 лет дебютировал за основной состав местного Зенита. Более того, нападающий сразу же забил победный гол в матче против московского Динамо.

Саленко в составе Зенита / фото из российских СМИ

Олег сразу стал любимцем болельщиков Зенита, ведь регулярно забивал голы. Юный бомбардир не остался без внимания селекционеров киевского Динамо. В 1989 году нападающий стал игроком "бело-синих". Этот переход вызвал много шума. Болельщики Зенита не могли простить ему измену, а его трансфер стал первым официальным в советском футболе. Киевляне заплатили за 19-летнего форварда 36 тысяч рублей.

В Динамо конкурентами Саленко были звездные форварды – Олег Протасов и Игорь Беланов. Олег поначалу немного затерялся среди созвездия имен в команде Валерия Лобановского. Однако Мэтр доверял Саленко, регулярно находя для него место в стартовом составе.

Саленко в киевском Динамо / фото ФК Динамо

В следующем сезоне нападающий стал основным в Динамо, а его хет-трик в ворота московского Локомотива помог выиграть киевлянам Кубок СССР. По итогам сезона "бело-синие" выиграли рекордное 13-е чемпионство СССР.

Всего за четыре сезона в Киеве Саленко сыграл 129 матчей, забил 45 голов и отдал 18 ассистов. Ни в одной из своих последующих команд он не сыграл больше поединков.

Саленко больше всего матчей сыграл за Динамо / фото Getty Images

Как Саленко установил бомбардирский рекорд, который побил Довбик?

После распада Советского Союза практически все футболисты мечтали поиграть в европейских чемпионатах. Не стал исключением и Олег Саленко, который в 1992 году уже сидел на чемоданах. Форвард побывал на просмотре в лондонском Тоттенхэме, где оформил хет-трик за дублеров. Однако дело до подписания контракта не дошло из-за проблем с разрешением на работу.

В итоге Саленко оказался в скромном испанском Логроньесе. За 16 матчей он забил 7 голов и спас команду от вылета. А уже в следующем сезоне наколотил 16 голов в Ла Лиге. Долгое время Олег удерживал бомбардирский рекорд для игроков из бывшего Советского Союза. Только в сезоне-2023/24 Артем Довбик забил за Жирону 24 гола и превзошел достижение Саленко.

Саленко в Логроньесе / фото из открытых источников

Как Саленко успел поиграть за сборные Украины и России?

29 апреля 1992 года сборная Украины в Ужгороде провела первый матч со времени провозглашения независимости. В историческом поединке принял участие нападающий Динамо Олег Саленко. Он имел несколько моментов для взятия ворот, но автором первого гола стал Иван Гецко, который заменил динамовца.

К сожалению, через подковерные игры ФИФА и УЕФА признали правопреемницей СССР Россию, допустив ее к квалификации на ЧМ-1994. Украина два года вынуждена была играть товарищеские поединки. Из-за нехватки финансирования тренеры "сине-желтых" не приглашали на спарринги легионеров.

Этим воспользовался северный сосед, который переманил много украинских футболистов под свои флаги, соблазнив большими деньгами и участием в чемпионате мира-1994. Свой выбор тогда сделал и Саленко, который в сентябре 1993 года дебютировал за Россию.

Чемпионат мира 1994 в США стал звездным часом для Саленко. В матче против Камеруна (6:1) он оформил пента-трик, установив рекорд результативности в одном матче. По итогу ЧМ-1994 Олег получил "Золотую бутсу", разделив лавры лучшего бомбардира с легендарным Христо Стоичковым – у обоих по 6 голов.

Олег и Роман Саленко с "Золотой бутсой" / фото с ФК Динамо

Завершение карьеры и возвращение в Украину

Еще перед чемпионатом мира Саленко подписал контракт с Валенсией. Однако тренер "летучих мышей" Карлуш Паррейра, который привел Бразилию к "золоту" ЧМ, не очень рассчитывал на героя Мундиаля. Поэтому по завершению сезона-1994/95 Олег подписал контракт с Глазго Рейнджерс, где присоединился к бывшему одноклубнику по Динамо – Алексею Михайличенко. Однако в Шотландии бомбардир не задержался несмотря на выгодный контракт. Его следующей командой стал турецкий Истанбулспор.

Олег Саленко в Рейнджерс / фото Getty Images

Тогда у форварда появились проблемы с коленом, из-за чего он лег на операционный стол. Из-за неудачного лечения Саленко никак не мог полноценно заиграть. После Истанбулспора он успел засветиться в испанской Кордове и польской Погоне, где суммарно сыграл за два сезона четыре матча.

В 2002 году Саленко вернулся в Украину. У него был вариант с киевским Арсеналом, но тогдашний тренер Вячеслав Грозный не захотел подписывать статусного форварда. На этом игровая карьера Саленко завершилась.

Что Саленко говорил о войне в Украине?

Перед началом полномасштабного вторжения Олег Саленко считал себя советским человеком. Во время общения с представителями СМИ он называл украинцев и россиян одним народом.

24 февраля 2022 года изменило мировоззрение Саленко. Немотивированная агрессия России открыла ему глаза. В первый год полномасштабной войны Олег дал интервью испанскому изданию Relevo, где он назвал российского диктатора Путина сумасшедшим.

Он у власти 20 лет. Так просто не может быть. Даже чисто по психологическим причинам. И вот это безумие занесло его в Украину. Он сошел с ума! Если бы мне дали такую власть на такой срок, я бы тоже сошел с ума. Это то, что сейчас происходит с Путиным, и он уже не в состоянии этого скрыть,

– рассказал Саленко.

Где сейчас живет и чем занимается Саленко?

Олег Саленко продолжает жить в столице Украины. Он активно играет за ветеранов киевского Динамо и участвует в благотворительных акциях по сбору помощи для ВСУ.

Саленко на матче ветеранов / фото с фейсбук-страницы Звезды украинского футбола

Рекордсмен ЧМ-1994 в спортивных изданиях выполняет роль эксперта. Недавно экс-форвард порекомендовал киевскому Динамо кандидатуры на роль главного тренера.

Сын Олега Саленко Роман тоже стал футболистом. Он учился в академии Динамо, но в профессиональном футболе дебютировал за вышгородский Диназ.

Роман Саленко в составе Динамо / фото ФК Динамо

В 17 лет вернулся в Динамо, подписав профессиональный контракт. Сейчас Роман выступает на правах аренды за луганскую Зарю и вызывается в молодежную сборную Украины.