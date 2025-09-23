Нещодавнє інтерв'ю ексрадника Ігоря Суркіса Артема Кравця про корупцію в академії Динамо викликало чималий резонанс у футбольній тусовці. 24 Канал підготував матеріал, хто з дітей відомих політиків, бізнесменів та навіть "злодіїв у законі" навчався в школі "біло-синіх".

Під час відвертої розмови з блогером Ігорем Бурбасом Артем Кравець повідомив, що йому пропонували 10 тисяч доларів за влаштування дітей в академію Динамо. Колишній форвард "біло-синіх" зауважив, що такі випадки були непоодинокими.

Президент Динамо Ігор Суркіс назвав нісенітницею усі звинувачення в корупції. Він навів аргументи, які важко спростувати. Вихованці динамівської школи двічі вигравали "Золотий м'яч", випускники академії "біло-синіх", такі як Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Віктор Циганков та Владислав Ванат, грають у провідних європейських лігах. У внутрішніх змаганнях динамівці успішно конкурують із заможним донецьким Шахтарем.

Перша команда виграла УПЛ, U-19 виграла чемпіонат, у нас школа дуже гарно розвивається,

– резюмував у коментарі "Чемпіону" Ігор Суркіс.

Однак диму без вогню не буває. У різні часи в академії Динамо навчалася велика кількість дітей можновладців, що викликає чимало питань у фанатів столичного клубу.

Хто з дітей депутатів-регіоналів вчився у Динамо?

Прискіпливий читач може дорікнути автору, що усі діти рівні та не зобов'язані відповідати за вчинки батьків. І в чомусь вони будуть мати рацію. Однак не секрет, що відбір у динамівську школу надзвичайно складний. Діти з усієї України приїжджають до Києва з надією потрапити в знамениту команду. Тим дивнішим видається ситуація, коли в легендарній школі створили особливий клас для дітей депутатів сумнозвісної "Партії регіонів".

Колишній тренер ДЮФШ Динамо імені Валерія Лобановського Сергій Величко в інтерв’ю для sport-express.ua розповів, як йому довірили займатися окремою групою з дітьми впливових людей. Це були сини Григорія Суркіса, Сергія Льовочкіна, Юрія Бойка, Дмитра Фірташа, Леоніда Ашкеназі, Петра та Олександра Слободяна, Едуарда Ставицького.

Вячеслав Суркіс / фото ФК Динамо

З цієї потужної групи лише Вячеслав Суркіс "доріс" до головної команди Динамо, де очікує свого шансу на дебют. Воротар також грав за юнацькі збірні України різних вікових груп. Усі інші залишили гру мільйонів.

Льовочкін наче як не заграв, а ось Бойко та Суркіс стали воротарями. Коля у порівнянні з іншими завжди хотів грати та був дуже серйозним. Коля Бойко зараз грає у молодіжній команді Діназа з Вишгорода. Здається, батько допомагав його команді, фінансував,

– розповів Величко.

За даними інформаційно-статистичної бази УАФ Микола Бойко залишив Діназ після початку повномасштабної війни. Він виїхав до Німеччини, щоб грати за аматорський клуб.

Микола Бойко у 2022 році виїхав до Німеччини / скріншот сайту УАФ

Як син Порошенка опинився в Динамо?

У 2015 році під час матчу Ліги Європи Зоря – Легія вболівальники помітили серед болбоїв (хлопчики, які подають м'ячі – 24 Канал) Михайла Порошенка – сина тоді ще чинного президента України. Хлопець захоплювався футболом та займався у динамівській школі. Це згодом підтвердив директор дитячо-юнацької академії "синьо-білих" Олександр Іщенко.

"Так, є такий хлопець. Грає і тренується в групі U-14, яку ведуть відомі в минулому гравці Олег Венглинський та Олександр Радченко. Михайло діє на позиції плеймейкера, і, скажу я вам, не випадає з обойми. Він серйозно ставиться до справи, уважно слухає тренерів і від вправ не ухиляється. У спілкуванні з ровесниками теж простий і відкритий, не помічалося за ним симптомів зіркової хвороби. Поблажок йому, як і іншим, не робимо. Ростимо бійців, допомагаємо їм розвивати талант. До речі, подавати м'ячі на матчі за участю Зорі він зголосився сам", – повідомив Іщенко в коментарі Спорт.Сегодня.

Син Петра Порошенко займався у Динамо / фото Tabloid

Зазначимо, що молодший син Петра Олексійовича також грав у дитячій команді клубу Порошенка "5 елемент" та київській команді Переможець-2. Наразі Михайло навчається у вищому навчальному закладі за кордоном.

Як онук "Діда Хасана" допомагав динамівцям повертати вкрадені машини?

Одним з найбільш екзотичних динамівців був онук кримінального авторитета Аслана Усояна, більш відомого під прізвищем "Дід Хасан" – Омар Фароян. Він перебував у структурі столичного клубу понад десять років, пройшовши майже усі щаблі від дитячої школи до Динамо-2.

Довідка. "Дід Хасан" від кінця 1980-х років контролював злочинні угруповання у Росії та за її межами. Відомо, що основні доходи кримінальної імперії Усояна були пов'язані з незаконним гральним бізнесом, обігом наркотиків і зброї, а також видобутком природних ресурсів. У 2013 році 75-річного Аслана Усояна було вбито у центрі Москви.

У дитячій футбольній школі тренером Фарояна був вже згадуваний вище Сергій Величко. Він пригадав, як "Дід Хасан" відвідав тренування свого онука.

"Якось "Дід Хасан" приїжджав на базу на Нивках та казав мені, що я Омару замість тата, я відповідав: "Розумію, але буду ставити його лише тоді, коли дозволятиме результат". Він з розумінням ставився та говорив, що мені вирішувати. Я намагався з усіх ситуацій виходити дипломатично, адже були нюанси, коли доводилося розбиратися директору, мені погрожували…", – поділився спогадами Величко в інтерв'ю sport-express.ua.

Омар Фароян грав за Динамо-2 / фото ФК Динамо

Знайомі Омара на умовах анонімності розповідали виданню Цензор.НЕТ, що він був "добродушний і завжди готовий прийти на допомогу. Особливо був корисний колегам-футболістам, коли в когось викрадали машини. "Багато хто знав про його всемогутнього дідуся, тому просили його: "Марику, можеш допомогти?", і він ніколи не відмовляв – автомобілі тут же знаходилися".

Завдяки зв'язкам Омара вдалося повернути викрадені автівки бразильському захиснику Динамо Даніло Сілві та бомбардиру "біло-синіх" Максиму Шацьких.

На професійному рівні Омар Фароян зіграв за динамівські команди 20 матчів. Влітку 2013 року у віці 23 років півзахисник остаточно повісив бутси на цвях.

Сини "смотрящего" Януковича та депутата "ЛНР"

Серед "динамівських сердець" окремо стоїть син скандального Юрія Іванющенка – Арсен. У 17 років він потрапив в молодіжну команду Динамо. Упродовж двох сезонів він переважно виходив на заміну, зігравши сумарно 21 матч. Нападнику так і не вдалося за весь час відзначитися голом.

Колишній депутат Партії регіонів в інтерв'ю LB.ua розповідав, що син "сам прийшов у Динамо, і його забрали. Ніхто не знав, чий він син". Старший Іванющенко вболівав за Шахтар, але підтримав рішення Арсена приєднатися до "біло-синіх".

Згодом син проросійського політика зізнався, що залишив футбол через травми. Цікаво, що Іванющенко-молодший певний час грав за юнацькі команди Монако. Була інформація, що у "монегасках" він працює футбольним менеджером.

Арсен Іванющенко після Динамо працював менеджером у Монако

Після початку повномасштабної війни в Динамо спалахнув гучний скандал. Виявилося, що в юнацькій команді кілька років грав Артур Уваров. Його батько Максим Уваров був "народним" депутатом терористичної "ЛНР", а також був членом комітету питань оборони цієї псевдореспубліки.

Нібито керівництва Динамо до початку війни не знало про це. Тож у квітні 2022 року столичний клуб поспіхом розірвав контракт зі своїм вихованцем. Офіційна причина – він не повідомив Динамо про приналежність свого батька до силових структур терористів.

Ексгравець Динамо Артур Уваров / фото ФК Динамо

Після відходу з Динамо Уваров прогнозовано втік до Росії, де прийняв громадянство країни-терористки. У 2024 році він зіграв кілька матчів за Калугу (третій російський дивізіон), а згодом призупинив кар'єру.

Перелік "вихованців" динамівської школи, пов'язаних з політиками, бізнесменами та криміналітетом, не обмежується цими прізвищами. Автор матеріалу не наполягає, що усі ці футболісти потрапили до Динамо завдяки корупційним зв'язкам, адже доказів цьому немає. Тож залишаємо це питання на розсуд читачів.