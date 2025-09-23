Недавнее интервью экс-советника Игоря Суркиса Артема Кравца о коррупцию в академии Динамо вызвало немалый резонанс в футбольной тусовке. 24 Канал подготовил материал, кто из детей известных политиков, бизнесменов и даже "воров в законе" учился в школе "бело-синих".

К теме Страница перевернута навсегда: в Динамо резко ответили на обвинения Кравца

Какие взятки предлагают за устройство детей в академию Динамо?

Во время откровенного разговора с блогером Игорем Бурбасом Артем Кравец сообщил, что ему предлагали 10 тысяч долларов за устройство детей в академию Динамо. Бывший форвард "бело-синих" заметил, что такие случаи были не единичными.

Президент Динамо Игорь Суркис назвал чушью все обвинения в коррупции. Он привел аргументы, которые трудно опровергнуть. Воспитанники динамовской школы дважды выигрывали "Золотой мяч", выпускники академии "бело-синих", как Илья Забарный, Виталий Миколенко, Виктор Цыганков и Владислав Ванат, играют в ведущих европейских лигах. Во внутренних соревнованиях динамовцы успешно конкурируют с состоятельным донецким Шахтером.

Первая команда выиграла УПЛ, U-19 выиграла чемпионат, у нас школа очень хорошо развивается,

– резюмировал в комментарии "Чемпиону" Игорь Суркис.

Однако дыма без огня не бывает. В разные времена в академии Динамо училось большое количество детей власть имущих, что само по себе вызывает немало вопросов у фанатов столичного клуба.

Кто из детей депутатов-регионалов учился в Динамо?

Придирчивый читатель может упрекнуть автора, что все дети равны и не обязаны отвечать за поступки родителей. И в чем-то они будут правы. Однако не секрет, что отбор в динамовскую школу чрезвычайно сложный. Дети со всей Украины приезжают в Киев с надеждой попасть в знаменитую команду. Тем удивительнее выглядит ситуация, когда в легендарной школе создали особый класс для детей депутатов печально известной "Партии регионов".

Бывший тренер ДЮФШ Динамо имени Валерия Лобановского Сергей Величко в интервью для sport-express.ua рассказал, как ему доверили заниматься отдельной группой с детьми влиятельных людей. Это были сыновья Григория Суркиса, Сергея Левочкина, Юрия Бойко, Дмитрия Фирташа, Леонида Ашкенази, Петра и Александра Слободяна, Эдуарда Ставицкого.

Вячеслав Суркис / фото ФК Динамо

Из этой мощной группы только Вячеслав Суркис "дорос" до главной команды Динамо, где ожидает своего шанса на дебют. Вратарь также играл за юношеские сборные Украины разных возрастных групп. Все остальные оставили игру миллионов.

Левочкин вроде как не заиграл, а вот Бойко и Суркис стали вратарями. Коля по сравнению с другими всегда хотел играть и был очень серьезным. Коля Бойко сейчас играет в молодежной команде Диназа из Вышгорода. Кажется, отец помогал его команде, финансировал,

– рассказал Величко.

По данным информационно-статистической базы УАФ Николай Бойко покинул Диназ после начала полномасштабной войны. Он уехал в Германию, чтобы играть за любительский клуб.

Николай Бойко в 2022 году уехал в Германию / скриншот сайта УАФ

Как сын Порошенко оказался в Динамо?

В 2015 году во время матча Лиги Европы Заря – Легия болельщики заметили среди болбоев (мальчики, которые подают мячи – 24 Канал) Михаила Порошенко – сына тогда еще действующего президента Украины. Парень увлекался футболом и занимался в динамовской школе. Это впоследствии подтвердил директор детско-юношеской академии "сине-белых" Александр Ищенко.

"Да, есть такой парень. Играет и тренируется в группе U-14, которую ведут известные в прошлом игроки Олег Венглинский и Александр Радченко. Михаил действует на позиции плеймейкера, и, скажу я вам, не выпадает из обоймы. Он серьезно относится к делу, внимательно слушает тренеров и от упражнений не уклоняется. В общении с ровесниками тоже прост и открыт, не замечалось за ним симптомов звездной болезни. Поблажек ему, как и другим, не делаем. Растим бойцов, помогаем им развивать талант. Кстати, подавать мячи на матчи с участием Зари он вызвался сам", – сообщил Ищенко в комментарии сообщил Ищенко в комментарии Спорт.Сегодня.

Сын Петра Порошенко занимался в Динамо / фото Tabloid

Отметим, что младший сын Петра Алексеевича также играл в детской команде клуба Порошенко "5 элемент" и киевской команде Победитель-2. Сейчас Михаил учится в высшем учебном заведении за рубежом.

Как внук "Деда Хасана" помогал динамовцам возвращать украденные машины?

Одним из самых экзотических динамовцев был внук криминального авторитета Аслана Усояна, более известного под прозвищем "Дед Хасан" – Омар Фароян. Он находился в структуре столичного клуба более десяти лет, пройдя почти все ступени от детской школы до Динамо-2.

Справка. "Дед Хасан" с конца 1980-х годов контролировал преступные группировки в России и за ее пределами. Известно, что основные доходы криминальной империи Усояна были связаны с незаконным игорным бизнесом, оборотом наркотиков и оружия, а также добычей природных ресурсов. В 2013 году 75-летний Аслан Усоян был убит в центре Москвы.

В детской футбольной школе тренером Фарояна был уже упоминавшийся выше Сергей Величко. Он вспомнил, как "Дед Хасан" посетил тренировку своего внука.

"Как-то "Дед Хасан" приезжал на базу на Нивках и говорил мне, что я Омару вместо папы, я отвечал: "Понимаю, но буду ставить его только тогда, когда будет позволять результат". Он с пониманием относился и говорил, что мне решать. Я старался из всех ситуаций выходить дипломатично, ведь были нюансы, когда приходилось разбираться директору, мне угрожали...", – поделился воспоминаниями Величко в интервью sport-express.ua.

Омар Фароян играл за Динамо-2 / фото ФК Динамо

Знакомые Омара на условиях анонимности рассказывали изданию Цензор.НЕТ, что он был "добродушный и всегда готов прийти на помощь. Особенно был полезен коллегам-футболистам, когда у кого-то угоняли машины. "Многие знали о его всемогущем дедушке, поэтому просили его: "Марик, можешь помочь?", и он никогда не отказывал – автомобили тут же находились".

Благодаря связям Омара удалось вернуть похищенные машины бразильскому защитнику Динамо Данило Силве и бомбардиру "бело-синих" Максиму Шацких.

На профессиональном уровне Омар Фароян сыграл за динамовские команды 20 матчей. Летом 2013 года в возрасте 23 лет полузащитник окончательно повесил бутсы на гвоздь.

Сыновья "смотрящего" Януковича и депутата "ЛНР"

Среди "динамовских сердец" отдельно стоит сын скандального Юрия Иванющенко – Арсен. В 17 лет он попал в молодежную команду Динамо. В течение двух сезонов он преимущественно выходил на замену, сыграв суммарно 21 матч. Нападающему так и не удалось за все время отличиться голом.

Бывший депутат Партии регионов в интервью LB.ua рассказывал, что сын "сам пришел в Динамо, и его забрали. Никто не знал, чей он сын". Старший Иванющенко болел за Шахтер, но поддержал решение Арсена присоединиться к "бело-синим".

Впоследствии сын пророссийского политика признался, что оставил футбол из-за травм. Интересно, что Иванющенко-младший определенное время играл за юношеские команды Монако. Была информация, что в "монегасках" он работает футбольным менеджером.

Арсен Иванющенко после Динамо работал менеджером в Монако

После начала полномасштабной войны в Динамо вспыхнул громкий скандал. Оказалось, что в юношеской команде несколько лет играл Артур Уваров. Его отец Максим Уваров был "народным" депутатом террористической "ЛНР", а также был членом комитета по вопросам обороны этой псевдореспублики.

Якобы руководства Динамо до начала войны не знало об этом. Поэтому в апреле 2022 года столичный клуб в спешке разорвал контракт со своим воспитанником. Официальная причина – он не сообщил Динамо о принадлежности своего отца к силовым структурам террористов.

Экс-игрок Динамо Артур Уваров / фото ФК Динамо

После ухода из Динамо Уваров прогнозируемо сбежал в Россию, где принял гражданство страны-террористки. В 2024 году он сыграл несколько матчей за Калугу (третий российский дивизион), а впоследствии приостановил карьеру.

Перечень "воспитанников" динамовской школы, связанных с политиками, бизнесменами и криминалитетом, не ограничивается этими фамилиями. Автор материала не настаивает, что все эти футболисты попали в Динамо благодаря коррупционным связям, ведь доказательств этому нет. Поэтому оставляем этот вопрос на усмотрение читателей.