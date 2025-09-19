Артем Кравец в киевском Динамо отвечал за развитие детско-юношеского футбола, где увидел коррупционные схемы. В клубе резко отреагировали на обвинения, которые бьют по репутации, пишет 24 Канал со ссылкой на "Динамоманию".
К теме Предлагали огромные деньги: экс-футболист Динамо обвинил клуб в коррупции: "Динамо" обвинило клуб в коррупции
Как Динамо отреагировало на интервью с Кравцом?
Столичный клуб в будущем больше не будет сотрудничать со своим воспитанником. Поэтому Артему придется искать для работы другой клуб.
"Футбольный клуб Динамо Киев завершил сотрудничество с Артемом Кравцом. Страница нашей совместной истории перевернута навсегда.
В связи с этим клуб не считает целесообразным комментировать отдельные высказывания Артема.
Желаем ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности", – говорится в заявлении клуба.
Отметим, что в должности советника президента Динамо Артем Кравец находился в течение двух лет. Экс-форвард "бело-синих" также занимался поиском новых игроков для родного клуба.
В чем Кравец обвинил Динамо?
- В августе появилась информация об увольнении из Динамо Артема Кравца и Евгения Хачериди. Это произошло на фоне провала "бело-синих" в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.
- Вскоре Артем опроверг свое увольнение, а сообщил, что это было его собственное желание. Экс-форвард не мог оставаться в клубе из-за тотальной коррупции.
- Во время интервью блогеру Игорю Бурбасу экс-динамовец рассказал, как ему предлагали 10 тысяч долларов за то, чтобы ребенка устроили в Академию. По словам Кравца, таких фактов было немало.
- Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал обвинения в коррупции. Он заявил, что "все, что наговорил Артем в этом интервью – не соответствует действительности".