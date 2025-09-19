Президент киевского Динамо Игорь Суркис опроверг высказывания Артема Кравца о коррупции в академии клуба. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чемпион".

Что ответил Суркис на обвинения в коррупции?

Игорь Михайлович привел примеры эффективной работы клубной Академии, тем самым опровергнув заявления Кравца о коррупции.

Могу только одно по этому поводу сказать: Динамо Киев – это школа, которая воспитала футболистов, которые играют сегодня на разных уровнях сборной Украины. Первая команда выиграла УПЛ, U-19 выиграла чемпионат, у нас школа очень хорошо развивается. Многие ребята, которых мы потеряли, играют за рубежом,

– сказал Суркис.

Кроме того, президент Динамо обвинил своего бывшего подчиненного в отсутствии фактов.

"Кравец обвиняет кого-то, но по делу ничего не говорит. "Ему звонили и предлагали деньги за то, чтобы кого-то устроить в школу Динамо Киев". Логично? А доказательств никаких нет. Возможно люди, которые не могли устроить своего ребенка в нашу школу, решили, что именно Кравец может это организовать, что именно он коррупционер? Не взял деньги – и очень хорошо.

Я знаю одно: все, что наговорил Артем в этом интервью – не соответствует действительности", – резюмировал Суркис.

Почему Кравец обвинил Динамо в коррупции?