Внезапное увольнение Артема Кравца из Динамо породило немало слухов. Экс-футболист "бело-синих" и сборной Украины решил поставить все точки над "і", пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Кравца.

Почему Кравец уволился из Динамо?

Артем Кравец признался, что пошел работать советником президента Динамо не ради денег, а "хотел помочь родному клубу, который знает с 14 лет". Бывший форвард прошел 10-месячную программу футбольных менеджеров от ЕСА (европейской ассоциации клубов). В клубе он занимался вопросом развития детско-юношеского футбола.

Кравец привел пример, как Динамо теряло перспективных игроков еще на юношеском уровне. Все из-за проблем с коммуникацией с родителями футболистов.

"Приведу пример. Как только я пришел работать, один очень талантливый парень хотел поехать играть в очень известный итальянский клуб, потому что... С ним и его отцом даже нормально поговорить не были в состоянии. При том всем, что они хотели быть в Динамо, но хотели понимать куда движется клуб", – отметил Кравец.

По мнению Артема, в Украине много талантливых детей, но с ними не умеют работать. Поэтому в детско-юношеском футболе стоит менять систему, беря за основу европейский подход.

"Яркий пример: Ребров в Динамо. Привел тренера U-21, U-19 и главного тренера академии Динамо. Без лишних слов: Цыганков, Миколенко, Шапаренко, Тымчик, Забарный, Волошин, Ванат, Бражко Это стратегическое мышление и воспитание талантов! Посмотреть что будет дальше... Талантов достаточно, людей, которые могут помочь развиваться – 0,00000001% i к этому всему, их еще и хейтят!", – отметил Кравец.

Подытоживая Кравец уточнил, что его не увольняли из клуба, а это была его инициатива.

И последнее, меня не уволили, я просто не хочу работать ради галочки, я хотел что-то изменить! А когда коррупция процветает и новые идеи никому не нужны, тогда и нет смысла тратить свой ресурс на всю эту ху***,

– написал Кравец.

Отметим, что Артем Кравец завершил игровую карьеру в начале 2023 года. Летом того же года стал советником президента Динамо. На этой должности он проработал два года.

Полный текст сообщения Кравца / фото из инстаграма

