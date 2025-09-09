Провал Динамо в квалификации еврокубковых турниров обусловил изменения на тренерском мостике. Новым помощником Александра Шовковского стал его бывший одноклубник Артем Яшкин, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Динамо.

Что известно об Артеме Яшкине?

В тренерском штабе Александра Шовковского новый помощник будет отвечать за подготовку нападающих. Интересно, что именно об этой должности мечтал еще один легендарный динамовец – Артем Милевский. Однако руководство "бело-синих" сделало свой выбор в пользу другого Артема – Яшкина.

Напомним, что Артем Яшкин родился в 1975 году в российской Вологде. В 1998 году присоединился к киевскому Динамо. Креативного полузащитника, которому пророчили славу Александра Заварова, Валерию Лобановскому порекомендовал Павел Яковенко.

В составе "бело-синих" Яшкин трижды становился чемпионом Украины и дважды выигрывал Кубок Украины. После перехода в Динамо Артем получил украинское гражданство и начал выступать за сборную. Во время игровой карьеры также выступал за столичный Арсенал, Черноморец, южнокорейский Бучеон и вьетнамский Донгтхап. Вместе с латвийским Динабургом дважды выигрывал "золото" чемпионата и дважды выигрывал Кубок Латвии.

После завершения игровой карьеры работал в ДЮСШ Динамо, а впоследствии в структуре львовского Руха, где занимал должности тренера клубной академии и ассистента главного тренера первой команды.

Кто работает в тренерском штабе Динамо?