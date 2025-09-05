23-летний румынский форвард Владислав Бленуце оказался в киевском Динамо благодаря протекции Мирчи Луческу. Бывший тренер "бело-синих" дал положительную рекомендацию футболисту молодежной сборной Румынии, пишет 24 Канал со ссылкой на Digisport.

Что сказал Луческу о скандальном новичке Динамо?

Румынский специалист посоветовал Динамо приобрести Бленуце. При этом Мистер раскритиковал агента форварда, который заботится о собственных интересах, а не игрока.

"Я также внес вклад в этот трансфер. Когда-то у меня был игрок, который играл в Дивизионе А, а затем в Дивизионе С, мне это кажется необычным. Эти молодые ребята доверяются людям, которые заботятся только о своих интересах.

Несмотря на то, что я слышал, у Бленуце итальянский агент, который думает только о своих интересах, а не об интересах игрока. Главное, чтобы он начал играть", – рассказал Луческу.

По мнению 80-летнего тренера, переход в Динамо станет трамплином в карьере форварда. Благодаря участию в еврокубках Бленуце привлечет внимание скаутов ведущих европейских клубов.

"Можно уходить из чемпионата Украины. Довбик должен был играть в Динамо, он тренировался со мной, после того, как получил предложение от Жироны. Украинские игроки попали в чемпионат Румынии, почему бы не делать наоборот?", – заметил Луческу.

Справка. Переход Владислава Бленуце стоил киевскому Динамо 2 миллиона евро. В столичном клубе нападающий будет зарабатывать 520 тысяч евро в год.

