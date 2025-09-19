Президент київського Динамо Ігор Суркіс заперечив висловлювання Артема Кравця про корупцію в академії клубу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чемпіон".
Що відповів Суркіс на звинувачення у корупції?
Ігор Михайлович навів приклади ефективної роботи клубної Академії, тим самим спростувавши заяви Кравця про корупцію.
Можу тільки одне з цього приводу сказати: Динамо Київ – це школа, яка виховала футболістів, які грають сьогодні на різних рівнях збірної України. Перша команда виграла УПЛ, U-19 виграла чемпіонат, у нас школа дуже гарно розвивається. Багато хлопців, яких ми втратили, грають за кордоном,
– сказав Суркіс.
Крім того, президент Динамо звинуватив свого колишнього підлеглого у відсутності фактів.
"Кравець звинувачує когось, але по ділу нічого не каже. "Йому дзвонили і пропонували гроші за те, щоб когось влаштувати в школу Динамо Київ". Логічно? А доказів жодних нема. Можливо люди, які не могли влаштувати свою дитину до нашої школи, вирішили, що саме Кравець може це організувати, що саме він корупціонер? Не взяв гроші – і дуже добре.
Я знаю одне: все, що наговорив Артем у цьому інтервʼю – не відповідає дійсності", – резюмував Суркіс.
Чому Кравець звинуватив Динамо у корупції?
- Артем Кравець після завершення ігрової кар'єри повернувся в рідне Динамо, де отримав посаду радника президента "біло-синіх" Ігоря Суркіса. У клубі ексфорвард відповідав за розвиток дитячо-юнацького футболу та займався скаутингом.
- Після провалу киян у кваліфікації Ліги чемпіонів та Лізі Європи Кравець залишив Динамо. Артем наголосив, що це було його рішення, а не керівництва.
- Під час інтерв'ю блогеру Ігорю Бурбасу ексрадник президента Динамо розповів про корупцію, яка присутня в Академії. Зокрема Артем навів приклад, як йому пропонували 10 тисяч доларів за те, щоб влаштувати дитину в школу.