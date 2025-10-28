Фраза "природа отдыхает на детях гениев" не всегда оправдывается в мире спорта. 24 Канал подготовил материал о детях известных футболистов, которые занимались в Академии Динамо.
Как внук Лобановского оказался в Динамо?
Для владельцев столичного клуба словосочетание "динамовские сердца" не является пустыми словами. Двери футбольной школы "бело-синих" всегда были открыты для детей и родственников футболистов. Поэтому абсолютно логичным стало обучение в Академии Динамо внука легендарного тренера Валерия Лобановского.
Валерий Лобановский с внуками – Богданом и Ксенией / фото из открытых источников
Дочь Валерия Васильевича, Светлана, в интервью официальному сайту Динамо в 2012 году рассказала, как ее сын Богдан пробовал свои силы в легендарной школе.
Мы несколько раз отдавали сына в динамовскую секцию, впервые когда ему было пять лет. Но только для здоровья делать из него профессионального футболиста не собирались. Еще папа говорил: чтобы стать настоящим спортсменом, надо положить на алтарь собственное здоровье. Кроме того, Богдану было трудно – на него ребята в секции смотрели, как на Лобановского внука,
– рассказывала Светлана Лобановская.
Интересно, что Богдан занимался в одной группе с Виктором Цыганковым и Владимиром Шепелевым в сезоне-2010/11, которые впоследствии стали игроками основы Динамо и сборной Украины.
Богдан Лобановский не стал футболистом, но в 2021 году начал работать в структуре столичного гранда. Внука легендарного тренера пригласили на должность менеджера по работе с болельщиками.
Светлана Лобановская с сыном Богданом (слева) / фото из открытых источников
Вице-президент Динамо Алексей Семененко в интервью Tribuna.com характеризовал нового сотрудника, как воспитанного, интеллигентного и ответственного парня, которому на тот момент исполнилось 24 года.
"Должность у Богдана Лобановского – менеджер по работе с болельщиками соответствующего департамента, а если конкретнее – аналитик CRM-системы. Как видим, и здесь несколько совпадает талант внука и его легендарного деда. Имею в виду склонность Валерия Лобановского к точным наукам", – рассказывал Семененко.
Сын обладателя "Золотой бутсы" в Динамо
Олег Саленко стал знаковым форвардом киевского Динамо в начале 1990-х. Пиком карьеры нападающего стало выступление на чемпионате мира-1994, где он установил рекорд результативности в одном матче и разделил лавры лучшего бомбардира турнира с болгарином Христо Стоичковым.
Олег Саленко вместе со своим сыном Романом / фото из открытых источников
Своего младшего сына Олег Саленко отвел в динамовскую школу. Однако парень с первой попытки не сумел закрепиться среди воспитанников "бело-синих" и перешел в школу вышгородского Диназа. Там Роман Саленко привлек внимание селекционеров Динамо и впоследствии вернулся в родной клуб в возрасте 17 лет.
Роман в отличие от отца выступает на позиции центрального полузащитника, а потому не отличается высокой результативностью. В основе "бело-синих" Саленко-младший сыграл лишь 4 матча, выходя на замену. Поэтому сезон-2025/26 он начал в Заре, где надеется получать больше игровой практики.
Роман Саленко в матче против Галатасарая / фото ФК Динамо
Роман Саленко вызывается в молодежную сборную Украины U-21, за которую сыграл три матча. Сейчас ему нужно еще много работать, чтобы в третий раз вернуться в Динамо и стать основным игроком.
Как Виктор Цыганков стал визитной карточкой Академии Динамо?
Вингер Жироны Виктор Цыганков родился в Израиле, где на тот момент играл его отец Виталий Цыганков. По возвращении в Украину отец отдал сына в футбольную школу винницкой Нивы. Талант рыжеволосого парня сразу заметили тренеры Динамо, которые пригласили его в Академию.
Виктор Цыганков со своим отцом / фото из открытых источников
Вторую половину сезона-2010/11 в рамках ДЮФЛ Виктор играл за Динамо. Показательно, что Цыганков выпускался с ребятами не 1996 года, а не своего 1997-го. По своему потенциалу Виктор превосходил сверстников.
В 16 лет Цыганков уже проходил сборы с основной командой. Однако дебют в официальных играх состоялся спустя два года. Виктор быстро стал одним из лидеров команды, а затем надел капитанскую повязку "бело-синих".
Виктор Цыганков в составе Динамо / ФК Динамо
Сейчас Цыганкову 27 лет и он выступает за испанскую Жирону. Постоянные травмы донимают его и мешают продемонстрировать свой талант в полной мере. При всем том, игрок сборной Украины постоянно находится в шорт-листах европейских грандов, которые хотели бы подписать креативного вингера.
Как сын Калитвинцева стал самым молодым дебютантом Динамо?
Среди успешных воспитанников динамовской школы стоит вспомнить Владислава Калитвинцева – сына Юрия Калитвинцева, который был знаковой фигурой в команде Лобановского. Когда парню было 6 лет, отец отвел его в киевскую школу "Евробис".
Уже через два года Владислава пригласили в Динамо, где он сумел дойти до главной команды. Дебют сына Калитвинцева за основу "бело-синих" состоялся 9 мая 2010 года, когда он вышел в стартовом составе в возрасте 17 лет 4 месяцев и 5 дней. Владислав в матче против запорожского Металлурга отметился голевой передачей и стал самым молодым дебютантом в истории Динамо в национальном первенстве.
Владислав Калитвинцев в составе Динамо / фото ФК Динамо
Из-за травм Калитвинцев не смог закрепиться в киевском Динамо. Тем не менее его карьеру нельзя назвать неудачной. Владислав на уровне УПЛ отыграл 175 матчей. Сейчас он защищает цвета харьковского Металлиста 1925, который претендует на высокие места в чемпионате. За молодежную сборную Украины Калитвинцев-младший сыграл 26 матчей и забил 5 голов.
Созвездие имен среди воспитанников Динамо
Конечно, это не все родственники известных футболистов, обучавшихся в структуре Динамо. Вашему вниманию предлагается далеко не полный список детей известных футболистов, которые в разные годы занимались в столичной Академии или играли за киевлян.
- Денис Бойко (сын динамовца Александра Бойко)
- Александр Головко (сын экс-капитана Динамо Александра Головко)
- Даниэль Голоколосов (сын Александра Голоколосова, воспитанника Динамо, а ныне селекционера)
- Алексей Гусев (сын Олега Гусева, тренера Динамо)
- Андрей Гусин (сын игрока Динамо Андрея Гусина)
- Владислав Калитвинцев (сын экскапитана Динамо Юрия Калитвинцева)
- Сергей Косовский (сын динамовца Виталия Косовского)
- Денис Костышин (сын тренера и футболиста Руслана Костышина)
- Андрей Лисицкий (сын Виталия Лисицкого, эксгравца Динамо)
- Богдан Лобановский (внук легендарного тренера Динамо Валерия Лобановского)
- Иван Михайленко (сын Дмитрия Михайленко, тренера юношеской сборной Украины)
- Ренат Мочуляк (сын экс-игрока Черноморца Олега Мочуляка)
- Денис Олейник (сын Виктора Олейника, экс-форварда Буковины)
- Дмитрий Ребров (сын Сергея Реброва, главного тренера сборной Украины)
- Роман Саленко (сын Олега Саленко, эксфорварда Динамо)
- Кирилл Семочко (сын Дмитрия Семочко, экс-игрока Днепра и Карпат)
- Юрий Тлумак (сын Андрея Тлумака, эксголкипера Карпат)
- Виктор Цыганков (сын Виталия Цыганкова, эксголкипера винницкой Нивы)
Кажется, что еще совсем недавно за Динамо играли защитник Евгений Хачериди и голкипер Александр Рыбка. А теперь их маленькие сыновья выступают в бело-синих футболках легендарного клуба.
Даниэль Хачериди играет за детскую команду Динамо и уже признался лучшим игроком турнира.
Даниэль Хачериди / фото из инстаграма футболиста
А его тезка Даниэль Рыбка, который играет нападающего в динамовской команде 2016 года рождения, выигрывал "бронзу" Кубка детских мечтаний.
Даниэль Рыбка / фото из инстаграма футболиста
