В авторській програмі на ютубі Ігор Циганик доволі критично висловився про обставини відходу Сергія Реброва з посади. За його словами, в керівництва Української асоціації футболу не було запасних варіантів на випадок непотрапляння на чемпіонат світу.

Що сказав Циганик про Реброва та УАФ?

За інформацією журналіста, ніхто не розраховував на те, що кваліфікація на Мундіаль може скластися невдало. Тому легендарний гравець київського Динамо мав шанси залишитись головним тренером збірної.

Ніхто не думав про те, що робити далі. Ніхто був не готовий до цієї історії. Ребров сам пішов і йому пропонували продовжити контракт, але він відмовився,

– сказав Циганик.

Журналіст додав, що Сергій Ребров залишається віце-президентом УАФ і надалі займатиметься розвитком збірних України. Що, на думку Циганика, є сумнівним розвитком подій.

Про кого зараз говорять як про наступника Реброва на тренерському містку?

Останніми днями в інформаційному полі з'являлось чимало імен: Мирон Маркевич, Руслан Ротань, Паулу Фонсека та багато інших. В ефірі УПЛ ТБ Мирон Маркевич заявив, що скучив за тренерською роботою.

А ось інший легендарний тренер – Йожеф Сабо, якому зараз 86 років, у коментарі 24 Каналу зазначив, що за наявності пропозиції не очолив би збірну через поважний вік.

Чим відзначився Ребров на чолі збірної України?