Підопічні Сергія Реброва не змогли виконати завдання щодо виходу на Мундіаль, який влітку пройде у США, Канаді та Мексиці. У півфіналі стадії плей-оф українці поступились Швеції (1:3), повідомляє UA-Футбол.

До теми Хто стане тренером збірної України з футболу: усі чутки та кандидати

Хто в списку УАФ?

Через це УАФ в середині квітня припинила співпрацю із Ребровим. Асоціація пообіцяла визначитись із новим коучем вже найближчого часу, але поки жодної ясності у цьому питанні немає.

Тим часом у ЗМІ вже назвали трьох головних претендентів на роль нового коуча "синьо-жовтих". Повідомляється, що УАФ обирає між Мирном Маркевичем, Андреа Мальдерою та Ігорем Йовічевічем.

При цьому в середині самої організації немає одностайності щодо цього питання. Найбільше підтримки в УАФ наразі має кондидатура Маркевича, якого бачить тренером головне оточення Андрія Шевченка.

У свою чергу сам президент УАФ не впевнений у цьому варіанті та є прибічником варіанту з Андреа Мальдерою. Свого часу італієць був асистентом Шевченка, коли той тренував збірну України.

Що ж стосується Йовічевіча, то тут головним прихильником хорвата називається Сергій Ребров, який залишається першим віцепрезидентом УАФ. За інформацією журналіста Ігоря Циганика, екстренер збірної бачить саме Ігоря своїм наступником.

Проте головною проблемою можуть стати фінанси УАФ. Після невиходу на Мундіаль асоціації доведеться обрати більш бюджетний варіант і Йовічевіч не є таким кандидатом.

Що чекає на збірну України у 2026 році?