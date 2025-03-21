Именно они помогают игрокам справиться с трудностями большого футбола. Поэтому 24 канал предлагает посмотреть подборку самых горячих вторых половинок футболистов сборной Украины.

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Елизавета Судакова

Елизавета Судакова / Фото из инстаграма девушки

В список самых горячих вторых половинок игроков сборной Украины попала Елизавета Судакова. Девушка является женой полузащитника Георгия Судакова.

Возлюбленная игрока Шахтера и сборной Украины ранее занималась танцами. Сейчас она училась на факультете журналистики в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Кристина Яремчук

Кристина Яремчук / Фото из инстаграма девушки

Далее идет жена Романа Яремчука – Кристина. Ранее девушка работала моделью, а теперь занимается развитием собственной страницы в инстаграме.

Марина Трубина

Марина Трубина / Фото из инстаграма девушки

Среди самых горячих жен и девушек игроков сборной Украины оказалась Марина Галаган. Девушка недавно вышла замуж за голкипера Анатолия Трубина, который играет в Бенфике.

Дарья Савина

Дарья Савина / Фото из инстаграма девушки

В подборке самых страстных вторых половинок футболистов "сине-желтой" сборной оказалась жена Валерия Бондаря – Дарья. Девушка работает ведущей клубного телевидения донецкого Шахтера.

Анастасия Конопля

Анастасия Конопля / Фото из инстаграма девушки

Жена Ефима Конопли также среди самых сексуальных девушек игроков. Анастасия занимается спортом, в частности, ей нравится теннис. Возлюбленная украинского защитника ведет свой блог, где делится полезным контентом для поддержания физической формы.

Ангелина Забарная

Ангелина Забарная / Фото из инстаграма девушки

Ангелина Забарная, жена Ильи Забарного, находится среди самых горячих жен и девушек сборников. Девушка училась в КНУ имени Тараса Шевченко на факультете филологии, а теперь имеет собственную школу по изучению различных языков.

Юлия Довбик

В подборку самых страстных вторых половинок футболистов, которые играют за сборную Украины, попала жена Артема Довбика – Юлия. Девушка изучает испанский и проводит консультации по открытию бизнеса.