Именно они помогают игрокам справиться с трудностями большого футбола. Поэтому 24 канал предлагает посмотреть подборку самых горячих вторых половинок футболистов сборной Украины.
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Елизавета Судакова
Елизавета Судакова / Фото из инстаграма девушки
В список самых горячих вторых половинок игроков сборной Украины попала Елизавета Судакова. Девушка является женой полузащитника Георгия Судакова.
Возлюбленная игрока Шахтера и сборной Украины ранее занималась танцами. Сейчас она училась на факультете журналистики в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
Кристина Яремчук
Кристина Яремчук / Фото из инстаграма девушки
Далее идет жена Романа Яремчука – Кристина. Ранее девушка работала моделью, а теперь занимается развитием собственной страницы в инстаграме.
Марина Трубина
Марина Трубина / Фото из инстаграма девушки
Среди самых горячих жен и девушек игроков сборной Украины оказалась Марина Галаган. Девушка недавно вышла замуж за голкипера Анатолия Трубина, который играет в Бенфике.
Дарья Савина
Дарья Савина / Фото из инстаграма девушки
В подборке самых страстных вторых половинок футболистов "сине-желтой" сборной оказалась жена Валерия Бондаря – Дарья. Девушка работает ведущей клубного телевидения донецкого Шахтера.
Анастасия Конопля
Анастасия Конопля / Фото из инстаграма девушки
Жена Ефима Конопли также среди самых сексуальных девушек игроков. Анастасия занимается спортом, в частности, ей нравится теннис. Возлюбленная украинского защитника ведет свой блог, где делится полезным контентом для поддержания физической формы.
Ангелина Забарная
Ангелина Забарная / Фото из инстаграма девушки
Ангелина Забарная, жена Ильи Забарного, находится среди самых горячих жен и девушек сборников. Девушка училась в КНУ имени Тараса Шевченко на факультете филологии, а теперь имеет собственную школу по изучению различных языков.
Юлия Довбик
В подборку самых страстных вторых половинок футболистов, которые играют за сборную Украины, попала жена Артема Довбика – Юлия. Девушка изучает испанский и проводит консультации по открытию бизнеса.