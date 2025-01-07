Супруга украинского форварда Олимпиакоса активно ведет социальные сети. За инстаграмом Кристины следит более, чем 20 тысяч подписчиков.

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Горячая Кристина Яремчук

Кристина Яремчук в своем инстаграме опубликовала фото на побережье Саронического залива неподалеку от не менее волшебного города Афины. Этот район считается самым ярким в Греции.

Живописный пейзаж гармонично сочетается с естественной красотой возлюбленной Романа Яремчука. Для своего потрясающего образа жена игрока сборной Украины стильный купальник.

Изысканный наряд удачно подчеркивает фигуру Кристины. Фотографии девушки понравилось немало поклонников и украинских спортсменов, а также их избранницы.

Кристина Яремчук опубликовала откровенную фотографию / Фото из инстаграма девушки

Кристина Яремчук на пляже / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что Роман Яремчук перебрался в Олимпиакос в начале текущей кампании. Его семья также проживает в Греции.