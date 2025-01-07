Дружина українського форварда Олімпіакоса активно веде соціальні мережі. За інстаграмом Христини слідкує більше, ніж 20 тисяч підписників.

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Гаряча Христина Яремчук

Христина Яремчук у своєму інстаграмі опублікувала фото на узбережжі Саронічної затоки неподалік від не менш чарівного міста Афіни. Цей район вважається найяскравішим у Греції.

Мальовничий пейзаж гармонійно поєднався з природною красою коханої Романа Яремчука. Для свого приголомшливого образу дружина гравця збірної України стильний купальник.

Вишукане вбрання вдало підкреслює фігуру Христини. Світлини дівчини вподобало чимало шанувальників та українських спортсменів, а також їх обраниці.

Христина Яремчук опублікувала відверту світлину / Фото з інстаграму дівчини

Христина Яремчук на пляжі / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Роман Яремчук перебрався у Олімпіакос на початку поточної кампанії. Його родина також проживає у Греції.