14 ноября стало известно, что Георгий Судаков получил травму и не сыграет против Исландии. Футболист лиссабонской Бенфики уже покинул расположение сборной Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Интересно Почему Украина должна побеждать Исландию: сравнение трансферной стоимости игроков

Кто не сыграет против Исландии?

Уже в португальском клубе полузащитник будет лечиться и восстанавливаться от повреждения.

В своем телеграм-канале Судаков отреагировал на свой пропуск матча отбора на Мундиаль.

Пропущу матч против Исландии – травма поставила паузу... Неприятно, но это часть пути. Работаю над тем, чтобы вернуться еще сильнее. Болею за ребят и верю в нашу победу,

– написал Георгий.

Отметим, что Судаков не принимал участия в матче против Франции 13 ноября. Георгий попал в заявку на поединок, но на футбольном поле так и не появился.

К слову. Судаков имеет за своей спиной 32 поединка, в которых отметился 4 голами и 6 ассистами.

Напомним, что защитник Арсений Батагов и нападающий Артем Довбик еще перед игрой с французами выбыли из заявки сборной Украины на последние матчи отбора. Причина – травмы.

Как ситуация в группе D?