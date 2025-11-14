14 ноября стало известно, что Георгий Судаков получил травму и не сыграет против Исландии. Футболист лиссабонской Бенфики уже покинул расположение сборной Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на УАФ.
Кто не сыграет против Исландии?
Уже в португальском клубе полузащитник будет лечиться и восстанавливаться от повреждения.
В своем телеграм-канале Судаков отреагировал на свой пропуск матча отбора на Мундиаль.
Пропущу матч против Исландии – травма поставила паузу... Неприятно, но это часть пути. Работаю над тем, чтобы вернуться еще сильнее. Болею за ребят и верю в нашу победу,
– написал Георгий.
Отметим, что Судаков не принимал участия в матче против Франции 13 ноября. Георгий попал в заявку на поединок, но на футбольном поле так и не появился.
К слову. Судаков имеет за своей спиной 32 поединка, в которых отметился 4 голами и 6 ассистами.
Напомним, что защитник Арсений Батагов и нападающий Артем Довбик еще перед игрой с французами выбыли из заявки сборной Украины на последние матчи отбора. Причина – травмы.
Как ситуация в группе D?
13 ноября Исландия на выезде переиграла Азербайджан со счетом 2:0. Этот успех позволил "викингам" выйти на второе место в квартете D, сравнявшись по очкам с Украиной – по 7 баллов. Зато команда Реброва опустилась на третью строчку.
"Сине-желтых" устроит только победа в ближайшей очной игре против Исландии. В то же время соперник может спокойно расписать себе даже мировую с Украиной, сохранив при этом за собой вторую позицию в квартете.
Отметим, что Франция благодаря победе над Украиной 4:0 досрочно вышла на ЧМ-2026. А вот Азербайджан с 1 баллом замыкает группу.