У складі гостей з перших хвилин на полі з'явився український півзахисник Георгій Судаков. Це був дебютний матч для нього в цьому турнірі, повідомляє 24 Канал.

Як зіграв Судаков проти Шавіша?

Він встиг відновитися після травми, яку отримав під час виступу за збірну України, та був замінений лише наприкінці поєдинку. Георгій провів хорошу гру та відзначився результативною дією.

Півзахисник записав у свій актив асист на 79-й хвилині матчу. Судаков отримав м’яч перед штрафним майданчиком суперника та віддав пас нападнику Евангелосу Павлідісу, який точно пробив у кут воріт.

Цей гол зафіксував остаточний результат зустрічі. "Орли" здобули перемогу з рахунком 2:0 та стали першим учасником 1/16 фіналу Кубка Португалії.

Дебютний асист Судакова в Кубку Португалії: дивіться відео

Загалом українець провів на полі 89 хвилин. За цей час він 75 разів торкнувся м’яча, не завдав жодного удару, виконав 49 із 55 точних передач, серед яких три були ключовими.

Також Судаков виграв 4 з 11 дуелей, зробив по два відбори та перехоплення й заблокував один удар гравця Шавіша. Статистичний портал Sofascore оцінив гру футболіста збірної України в 7,5 бала, що є однією з найкращих оцінок серед усіх гравців матчу.



Оцінки гравців за матч Шавіш – Бенфіка / Скриншот із сайту Sofascore

До слова. Інший українець Анатолій Трубін також був у заявці на цей матч. Воротар нашої національної збірної всю гру провів на лаві запасних.

Зазначимо, що в наступному колі турніру Бенфіка зіграє з переможцем пари Атлетико – Фелгейраш. Вони визначатимуть сильнішого 19 жовтня.

Що відомо про кар'єру Судакова в Бенфіці?