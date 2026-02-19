Мова про 24-річного нападника Данила Колесника, який донедавна належав Колосу. Футболіст застосував фізичну силу по відношенню до військового.
До теми "Це по-чоловічому": ексзірка Динамо Мілевський виправдав гравця, що побив військовослужбовця ТЦК
Як відреагували ультрас Динамо?
Футболіст виклав відео конфлікту у себе в інстаграм, чим викликав шквал критики на свою адресу. На ньому видно, як нападник Колоса б'є кулаком по обличчю військовослужбовцю з ТЦК.
Проте, окрім критики у свій бік, Данило отримав слова підтримки від ексгравців Динамо Олександра Алієва та Артема Мілевського. Відомі футболісти встали на захист Колесника.
Така реакція з боку "кентів" викликала обурення вболівальників Динамо. Ультрас киян у себе в інстаграм опублікували реакцію на слова колишніх гравців клубу.
"Вчора інтернет охопила новина про рукоприкладство футболіста Колоса до військовослужбовця з лав ТЦК. Людину з трьома дітьми юридично по закону не можуть мобілізувати. В 95% люди мирно отримують повістку і згідно свого чоловічого обовʼязку йдуть служити. Факти корупції в ТЦК, звісно, є. Як і в багатьох інших інституціях)", – пишуть фанати.
Але в ситуації з футболістом Колосу позиція однозначна. "Півень" Колесник за свої дії має би швидко "присісти на пляшку" і справу замʼяли б. Проте на горизонті зʼявились старі полупокери Алієв та Мілевський, які взагалі забули, хто вони в цій країні. Усім старим алкашам та убогим ухилянтам нагадуємо, що ніхто не має права підіймати руку на людину у військовій формі,
– йдеться у заяві.
"Хулігани Динамо служать в усіх структурах Сил оборони країни. І ми можемо сказати, що без роботи ТЦК фронт був би вже за Дніпром. Робота ТЦК – надважлива для збереження державності. Ми готові їх підтримувати. Хто хотів би нам заперечити, номер знайдете. Ми вас переконаємо", – резюмують ультрас.
Раніше повідомлялось, що Данило заважав військовослужбовцю виконувати свою роботу. Згідно із заявою самого футболіста, ТЦК хотів мобілізувати його сусіда, який має трьох дітей.
Що відомо про Данила Колесника?
- Нападник був частиною Колос-2 та не зіграв жодного матчу за основну команду ковалівців. Колесник виступав за ВПК-Агро, Минай, Дружбу з Мирівки та Лівий Берег.
- Раніше Колесник став відомим через бійку з росіянами у Туреччині. До слова, після конфлікту з військовослужбовцем Колос розірвав із футболістом контракт.
- Київський ТЦК і СП прокоментував у себе у фейсбук скандал із футболістом Колоса, Сам Данило не підпадає під мобілізацію, адже йому 24 роки.
- Зрештою гравця було затримано та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього нічного арешту. За напад на військовослужбовця колеснику загрожує до п'яти років позбавлення волі.