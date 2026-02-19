Гравець став відомий через публічний конфлікт із ТЦК. Тепер футболісту загрожує в'язниця через напад на військовослужбовця, повідомляє адвокатське об'єднання "Barristers".

До теми "Це по-чоловічому": ексзірка Динамо Мілевський виправдав гравця, що побив військовослужбовця ТЦК

Чи заарештували Колесника?

Колесник опублікував відео, на якому він кулаком б'є в обличчя військового та лається на нього російською мовою. Пізніше гравець видали це відео, але воно вже поширилось в інтернеті.

У підсумку поліція Київщини затримала Данила, а проти нього відкрито досудове розслідування. Адвокатське об'єднання "Barristers", яке захищає інтереси футболіста, розповіло деталі цієї справи.

За результатами судового розгляду щодо нашого клієнта Данила Колесника судом обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Наш клієнт із повагою ставиться до рішення суду та підтверджує намір діяти виключно в межах визначених законом процедур. Данило наголошує, що його позиція залишається незмінною. Він глибоко поважає Збройні Сили України та всіх, хто захищає державу,

– йдеться у заяві.

За заявою адвокатського об'єднання, Колесник "об’єктивно" сприйняв ситуацію як таку, що створювала реальну загрозу його життю та здоров’ю, а також безпеці його знайомого. "Barristers" запевняють, що Данило діяв із метою самозахисту.

Футболіст готовий до відкритої співпраці зі слідством та вже звернувся із заявою щодо заподіяння йому тілесних ушкоджень. Раніше була інформація, що Колеснику загрожує до п'яти років в'язниці.

Що відомо про Данила Колесника?