Футболіст зганьбився бійкою із військовослужбовцем, яка сталась у Бучанському районі Київщини. Колесник втрутився у роботу працівників ТЦК, повідомляє телеграм-канал Ukraine context
Хто став на захист Колесника?
Внаслідок конфлікту Колесник завдав удару по військовому кулаком в обличчя. Така поведінка футболіста обурила спортивну спільноту та небайдужих людей.
При цьому знайшлись і ті, хто став на бік Данила. Одним із таких став ексгравець Динамо Артем Мілевський, який засудив дії працівника ТЦК та виправдав агресію з боку гравця Колоса.
Чесно кажучи, красень. Взагалі питань жодних немає. Те, що ти вступився за свого сусіда, в якого троє дітей, це по-чоловічому, по-людськи. Був в окупації, допомагав вивозити людей, допомагав з хлібом. Я знаю на Баннікова. Ти справжній та звичайний пацан. А керівництву Колоса хочу побажати розібратися у ситуації до кінця. І не робити таких нікчемних висновків. Даня – красень. Від душі, слава Україні,
– заявив Мілевський у себе в сторіз в інстаграм.
До слова, колишній партнер Мілевського по Динамо Олександр Алієв також записав слова підтримки Колеснику. Нагадаємо, що Алієв доєднувався до ЗСУ у 2022 році.
Відзначимо, що після цього інциденту Колос засудив дії свого футболіста. Ковалівці оголосили, що розірвуть контракт із Колесником після цього інциденту.
Що відомо про конфлікт Колесника із ТЦК?
- Колесник виклав у себе в соцмережі відео, на якому він застосував силу до представника ТЦК. Пізніше Данило видалив це відео, але історія набула розголосу.
- Як пізніше стало відомо з відео, футболіст "став на захист сусіда", якого хотіли доставити до ТЦК в межах мобілізації. Футболіст стверджував, що заступився за батька трьох дітей.
- Київський ТЦК і СП прокоментував скандал із футболістом Колоса та закликав його самого підписати контракт із ЗСУ, Сам Данило не підпадає під мобілізацію, адже йому 24 роки.
- Відзначимо, що Колесник не зіграв жодного матчу за основну команду Колоса. Форвард виступав за ВПК-Агро, Минай, Дружбу з Мирівки та Лівий Берег.
- До слова, поліція Київщини вже затримала Колесника через завдання тілесних ушкоджень військовослужбовцю. Досудове розслідування триває, футболісту загрожує до п'яти років в'язниці.