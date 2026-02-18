Футболіст зганьбився бійкою із військовослужбовцем, яка сталась у Бучанському районі Київщини. Колесник втрутився у роботу працівників ТЦК, повідомляє телеграм-канал Ukraine context

Хто став на захист Колесника?

Внаслідок конфлікту Колесник завдав удару по військовому кулаком в обличчя. Така поведінка футболіста обурила спортивну спільноту та небайдужих людей.

При цьому знайшлись і ті, хто став на бік Данила. Одним із таких став ексгравець Динамо Артем Мілевський, який засудив дії працівника ТЦК та виправдав агресію з боку гравця Колоса.

Чесно кажучи, красень. Взагалі питань жодних немає. Те, що ти вступився за свого сусіда, в якого троє дітей, це по-чоловічому, по-людськи. Був в окупації, допомагав вивозити людей, допомагав з хлібом. Я знаю на Баннікова. Ти справжній та звичайний пацан. А керівництву Колоса хочу побажати розібратися у ситуації до кінця. І не робити таких нікчемних висновків. Даня – красень. Від душі, слава Україні,

– заявив Мілевський у себе в сторіз в інстаграм.

До слова, колишній партнер Мілевського по Динамо Олександр Алієв також записав слова підтримки Колеснику. Нагадаємо, що Алієв доєднувався до ЗСУ у 2022 році.

Відзначимо, що після цього інциденту Колос засудив дії свого футболіста. Ковалівці оголосили, що розірвуть контракт із Колесником після цього інциденту.

