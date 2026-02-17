У Колосі заявили для 24 Каналу, що інцидент суперечить цінностям клубу під час війни. Вибачення президента клубу Андрія Засухи згодом опублікували на офіційному сайті.

Як відреагували на дії Колесника у Колосі?

У клубі повідомили, що гравця команди Колос-2 Ковалівка Данила Колесника негайно відсторонено від тренувального процесу.

Також ухвалено рішення про розірвання контракту – футболіста мають звільнити вже сьогодні.

Керівництво Колоса публічно перепросило українську спільноту та військових, підкресливши, що засуджує будь-яке насильство, особливо проти захисників країни.

З перших днів повномасштабної війни Колос системно підтримує українських військових: клуб здійснює регулярні донати, передає автомобілі та необхідне оснащення для підрозділів, а також забезпечує соціальне житло для військовослужбовців та їхніх родин. Підтримка Сил оборони України була і залишається нашим принциповим та незмінним пріоритетом нашого клубу,

– йдеться в заяві клубу.

Як Колесник напав на працівника ТЦК?

Футболіст завдав удару в обличчю працівнику ТЦК та виклав відео на своїй сторінці в інстаграмі.

Після того як ролик почав поширюватися мережею, Колесник оперативно видалив його та зробив сторінку приватною. Однак записи встигли зберегти користувачі, і тепер відео активно поширюється в соцмережах.

