Історія викликала хвилю обурення серед уболівальників і військових. Відео побиття розмістили у телеграм-каналі Ukraine context.
Як Колесник напав на працівника ТЦК?
Футболіст завдав удару в обличчю працівнику ТЦК та виклав відео на своїй сторінці в інстаграмі.
Після того як ролик почав поширюватися мережею, Колесник оперативно видалив його та зробив сторінку приватною. Однак записи встигли зберегти користувачі, і тепер відео активно поширюється в соцмережах.
Як відреагував клуб?
24 Канал звернувся за коментарем до пресслужби Колоса. Там відповіли, що нічого не знають про цей випадок, і взагалі – Данило Колесник є гравцем дубля ковалівців.
Вам варто звертатися в ту команду, де він перебуває – Колос-2. У них свій президент, своя пресслужба. Тому я вам з цього приводу нічого не прокоментую,
– додали у пресслужбі Колоса.
Що відомо про Данила Колесника?
- За інформацією офіційного сайту ковалівців, Данило Колесник є гравцем Колос-2. 24-річний футболіст виступає на позиції нападника.
- Раніше грав за клуби: Арсенал (Київ), Ворскла (Полтава), МСМ Академі (Прага), Колос (Ковалівка), ВПК-Агро (Дніпропетровська область), Минай, Дружба (Мирівка) та Лівий берег.
- Фарм-клуб ковалівців Колос-2 виступає у Другій лізі чемпіонату України.