Історія викликала хвилю обурення серед уболівальників і військових. Відео побиття розмістили у телеграм-каналі Ukraine context.

Як Колесник напав на працівника ТЦК?

Футболіст завдав удару в обличчю працівнику ТЦК та виклав відео на своїй сторінці в інстаграмі.

Після того як ролик почав поширюватися мережею, Колесник оперативно видалив його та зробив сторінку приватною. Однак записи встигли зберегти користувачі, і тепер відео активно поширюється в соцмережах.

Як відреагував клуб?

24 Канал звернувся за коментарем до пресслужби Колоса. Там відповіли, що нічого не знають про цей випадок, і взагалі – Данило Колесник є гравцем дубля ковалівців.

Вам варто звертатися в ту команду, де він перебуває – Колос-2. У них свій президент, своя пресслужба. Тому я вам з цього приводу нічого не прокоментую,

– додали у пресслужбі Колоса.

Що відомо про Данила Колесника?