Колишній футболіст молодіжної збірної України Сергій Петров опинився серед російських окупантів і загинув на війні проти власної держави. В ефірі "ПРОФУТБОЛ Digital" розповіли про останній період його життя – від безгрошів'я до служби у російському штурмовому підрозділі.
Як Петров докотився до злиднів?
За словами журналіста Володимира Звєрова, після завершення кар'єри Петров фактично залишився без грошей і роботи. Він жив у Рівному та підпрацьовував вантажником на ринку, а інколи навіть просив знайомих допомогти їжею.
Попри те, що раніше футболіст грав у клубах УПЛ, його заробітки зникли, а сам він повернувся до шкідливих звичок. Згодом родичі покликали його до окупованого Криму – за умови, що він залишиться там.
У Криму Петров грав у місцевому чемпіонаті, пізніше виступав в Узбекистані, але зрештою потрапив до в'язниці і був депортований назад на півострів.
Служба у російських військах і ліквідація
Улітку 2025 року колишній футболіст добровільно вступив до російської армії. Він служив у штурмовому підрозділі окупантів.
За повідомленням Федерації футболу Євпаторії, наприкінці січня 2026-го Петров був ліквідований під Покровськом – за попередніми даними, підірвався на міні, а тіло навіть не знайшли.
Кар'єра футболіста Петрова
- Як зазначає Transfermarkt, нападник був вихованцем луцької Волині, а також грав за кропивницьку Зірку, ПФК Львів, львівський Рух, Металіст 1925 і Агробізнес.
- Загалом у Петрова 51 матч в УПЛ, він забив 4 голи.
- Також встиг пограти у чемпіонаті Узбекистану, а після повернення до Криму підтримував форму у так званій Таврії-Енерго, яку окупанти створили замість українського клубу.
- Один раз виходив на поле у футболці збірної України U-21 – проти Білорусі у 2016 році.