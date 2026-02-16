Колишній футболіст молодіжної збірної України Сергій Петров опинився серед російських окупантів і загинув на війні проти власної держави. В ефірі "ПРОФУТБОЛ Digital" розповіли про останній період його життя – від безгрошів'я до служби у російському штурмовому підрозділі.

Як Петров докотився до злиднів?

За словами журналіста Володимира Звєрова, після завершення кар'єри Петров фактично залишився без грошей і роботи. Він жив у Рівному та підпрацьовував вантажником на ринку, а інколи навіть просив знайомих допомогти їжею.

Попри те, що раніше футболіст грав у клубах УПЛ, його заробітки зникли, а сам він повернувся до шкідливих звичок. Згодом родичі покликали його до окупованого Криму – за умови, що він залишиться там.

У Криму Петров грав у місцевому чемпіонаті, пізніше виступав в Узбекистані, але зрештою потрапив до в'язниці і був депортований назад на півострів.

Служба у російських військах і ліквідація

Улітку 2025 року колишній футболіст добровільно вступив до російської армії. Він служив у штурмовому підрозділі окупантів.

За повідомленням Федерації футболу Євпаторії, наприкінці січня 2026-го Петров був ліквідований під Покровськом – за попередніми даними, підірвався на міні, а тіло навіть не знайшли.

Кар'єра футболіста Петрова