Петров після початку повномасштабного вторгнення росіян втік до Криму, а згодом добровільно приєднався до армії-вбивці. Його знищили на Покровському напрямку, пише так звана Федерація футболу Євпаторії.

Які обставини ліквідація ексфутболіста Петрова?

Сергій Петров не просто зрадив Україну і переметнувся до окупаційних військ за власним бажанням, а ще й записався до штурмових бригад, які безпосередньо на полі бою знищують українські міста та катують цивільних.

Під час одного зі штурмів поблизу Покровська колишній футболіст був ліквідований українськими захисниками.

Чим відомий Сергій Петров?