Петров після початку повномасштабного вторгнення росіян втік до Криму, а згодом добровільно приєднався до армії-вбивці. Його знищили на Покровському напрямку, пише так звана Федерація футболу Євпаторії.
Дивіться також Перейшов із ЗСУ до ворога, спонсорує окупантів: топ 5 зрадників України, які були "патріотами"
Які обставини ліквідація ексфутболіста Петрова?
Сергій Петров не просто зрадив Україну і переметнувся до окупаційних військ за власним бажанням, а ще й записався до штурмових бригад, які безпосередньо на полі бою знищують українські міста та катують цивільних.
Під час одного зі штурмів поблизу Покровська колишній футболіст був ліквідований українськими захисниками.
Чим відомий Сергій Петров?
- Як зазначає Transfermarkt, нападник був вихованцем луцької Волині, а також грав за кропивницьку Зірку, ПФК Львів, львівський Рух, Металіст 1925 та Агробізнес.
- Загалом у Петрова 51 матч в УПЛ, він забив 4 голи.
- Також встиг пограти у чемпіонаті Узбекистану, а після повернення в Крим підтримував форму у так званій Таврії-Енерго, яку окупанти створили замість українського клубу.
- Один раз виходив на поле у футболці збірної України U-21 – проти Білорусі у 2016 році.