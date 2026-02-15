Петров после начала полномасштабного вторжения россиян бежал в Крым, а впоследствии добровольно присоединился к армии-убийце. Его уничтожили на Покровском направлении, пишет так называемая Федерация футбола Евпатории.

Какие обстоятельства ликвидация экс-футболиста Петрова?

Сергей Петров не просто предал Украину и переметнулся в оккупационные войска по собственному желанию, а еще и записался в штурмовые войска, которые непосредственно на поле боя уничтожают украинские города и пытают гражданских.

Во время одного из штурмов вблизи Покровска бывший футболист был ликвидирован украинскими защитниками.

Чем известен Сергей Петров?