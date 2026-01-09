Однако не все остались верными Родине. Что известно об украинских спортсменах, которые предали Украину, несмотря на патриотическую позицию – рассказывает 24 канал.

Анатолий Тимощук

Бывший украинский футболист в свое время выступал за Волынь, Шахтер, Зенит, Баварию и Кайрат. Кроме того, он был капитаном национальной команды.

В сезоне 2007 – 2008 Тимощук вместе с российским клубом выиграл Кубок УЕФА, обыграв шотландский Рейнджерс (2:0). Тогда украинский футболист был капитаном питерской команды и первым получал трофей от тогдашнего президента УЕФА Мишеля Платини, обернутый во флаг Украины.

Тимощук с трофеем Кубка УЕФА / Фото УЕФА

В 2009 году он перешел в мюнхенскую Баварию, а в 2013 году завоевал трофей Лиги чемпионов. На награждении и на всех фото Тимощук был обернут в украинский флаг.

Тимощук победил с Баварией в Лиге чемпионов / Фото УЕФА

Однако в 2016 году он вернулся в Зенит, а с 2017 года начал работать ассистентом главного тренера в питерском клубе, где и остается на сегодня. Тимощук продолжает жить в России и молчаливо поддерживать диктаторскую власть, не проронив ни слова о войне в своей родной стране.

А в 2025 году получил подозрение в пособничестве государству-агрессу. По данным Киевской городской прокуратуры, бывшему футболисту грозит конфискация имущества и 12 лет заключения из-за финансирования вражеской армии.

Дело в том, что Тимощук в сентябре 2024 года принял участие в благотворительной акции, продав свою футболку Зенита за 700 тысяч рублей. Все вырученные средства пошли на помощь футбольных хулиганам, которые воюют в составе оккупационной армии на территории Украины.

Илья Ковтун

В свое время Ковтун выступал за Украину на международной арене и приносил родной стране немало медалей. Более того, он завоевал серебряную медаль по спортивной гимнастике на Олимпийских играх 2024 года в Париже в составе "сине-желтой" команды.

Теперь же Илья будет представлять Хорватию, когда завершится его карантин из-за смены спортивного гражданства, который длится до 10 июля 2026 года. Однако у атлета на теле останутся татуировки, которые будут напоминать ему о Родине.

На руках Ковтуна изображены – момунент "Родина-мать", слово "Воля" в виде трезубца, а ниже локтя надпись Home с картой Украины. Также он имеет тату подсолнуха, что символизирует Украину, и набитую на теле цитату из поэмы Тараса Шевченко "Катерина": "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями".

Патриотические тату Ковтуна / Фото из инстаграма, Getty Images

Отметим, что поступок гимнаста вызвал немало критики от украинцев. Недавно он в интервью хорватскому порталу Net.hr отреагировал на хейт от земляков, назвав Украину "своей страной".

Реакция на мой переезд из Украины была разной. Было немного нормальной реакции, было немного негативной. Это все понятно. Такая сейчас ситуация в моей стране. Я это принимаю, для меня все нормально. И мы хотели остаться нормальными людьми. И мы ими остались,

– сказал Ковтун.

Ранее в комментарии изданию LB.ua Вадим Гутцайт прокомментировал решение Ковтуна сменить спортивное гражданство. Глава Национального олимпийского комитета Украины разнес гимнаста за его поступок.

"Я читал последнее его интервью. Это ужасно. Он сказал, что не чувствовал поддержки от Украины и украинцев... Вся Украина болела за него, а теперь такое выслушивать. Как он только сменил гражданство, я пытался быть толерантным, относиться к нему с уважением, но сейчас – нет. Он с первых дней войны уехал в Хорватию, Украина помогала ему во всем, в частности финансово", – сказал чиновник.

Елена Грушина

Украинская фигуристка в паре с Русланом Гончаровым прославила Украину на весь мир. Самым большим достижением в ее карьере стала "бронза" на Олимпийских играх 2006 года в Турине, конечно, на награждение спортсменка вышла с "сине-желтым" флагом.

Грушина и Гончаров на Олимпиаде-2006 / Фото Getty Images

После этого она завершила любительскую карьеру и перешла в профессионалы, перебравшись в США. Однако в 2007 году Грушина участвовала в шоу "Танцы на льду. Бархатный сезон" в Москве вместе с российским телеведущим Михаилом Зеленским.

В конце концов они поженились, а фигуристка перебралась из США в столицу России. Впоследствии супруги развелись в 2014 году, а Елена вместе с детьми переехала в другую квартиру, оставшись в Москве.

В 2020 году Грушина в третий раз вышла замуж за финансиста Илью Рачкова. Сейчас она продолжает жить во враждебной стране, работая тренером по фигурному катанию. О войне России против Украины бывшая спортсменка не высказывалась, а в ее социальных сетях также нет никакого упоминания.

Никита Крылов

Спортсмен родился в Хрустальном (Луганская область), что оккупирован с 2014 года. Тогда еще Крылов намеревался получить российский паспорт.

До 2022 года боец выходил на поединки в UFC под украинским флагом. Хотя он и выражал поддержку России, а также так называемым "ДНР" и "ЛНР".

С начала полномасштабного вторжения Крылов выбрал нейтральную позицию, но в 2025 году он все-таки сменил гражданство. Теперь спортсмен представляет враждебную страну.

Никита Крылов / Фото UFC

К слову. Под российским флагом Крылов провел два поединка. Оба боя завершились досрочным поражением бойца-предателя.

Отметим, что на пресс-конференции перед одним из поединков он выдал зашкварное заявление. В частности, спортсмен выразил радость, что может представлять Россию.

"То, что долгое время не было флага, было связано скорее с тем, что основным местом моего проживания был Донецк. Не все признают его независимость. Поэтому я предпочитал выступать без флага. А сейчас, когда уже есть возможность, я рад с гордостью представлять Россию на соревнованиях", – цитирует Крылова MMA Fighting.

Сергей Кузнецов

В 2021 году спортсмен присоединился к десантно-штурмовым войскам Вооруженных Сил Украины. После того, как Кузнецов получил ранение на фронте, он поступил в военный вуз, и стал членом сборной Украины по армейскому рукопашному бою.

Впрочем, в 2024 году он поехал на чемпионат Европы в Польшу, откуда незаметно сбежал с турнира в Чехию. Позже стало известно, что он получил перебрался в Россию и получил гражданство враждебной страны.

Сергей Кузнецов / Фото росСМИ

Кузнецов в интервью пропагандистскому медиа Gazeta.ru прокомментировал свое решение. Он отметил, что был готов всеми способами покинуть Украину.

Решил сделать ход конем и поступить в военный вуз. Поступил туда и был этому на самом деле очень рад, поскольку тогда появляется больше шансов уехать с территории Украины, потому что если ты поступил, то ты можешь участвовать в спортивных соревнованиях,

– рассказал Кузнецов.

Однако он не только получил российский паспорт после того, как сбежал в Москву. 4 декабря 2025 года Кузнецов поступил в российскую армию и будет представлять на соревнованиях местный ЦСКА.