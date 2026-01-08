В стране-агрессоре бывшая украинка не исчезла из информационного пространства. Недавно спортсменка опубликовала фотографию со своим мужем, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Софии Лискун.
Как выглядит муж Лыскун?
Прыгунья в воду опубликовала фотографию в сториз своей страницы в инстаграме. На фото видно мужчину одетого в зимнюю куртку. На его спине большими буквами написано "Россия".
Мой муж,
– написала на английском языке Лыскун.
Фото с мужем Лыскун / Скриншот из инстаграма спортсменкии
Что известно о муже Лыскун?
Напомним, что Лыскун выехала из Украины, чтобы навестить в оккупированном Луганске больную бабушку. В итоге спортсменка в начале декабря 2025 года объявила о получении российского гражданства.
Через несколько недель Лыскун изменила свой статус в социальных сетях на "замужем". Сейчас она держит в тайне имя своего мужа и не показывает его лица.
Интересно, что в начале 2025 года в интервью xsport.ua прыгунья рассказывала, что "находилась в отношениях, но они уже закончились".
Какие санкции получила предательница Лыскун?
- После побега из Украины Софию Лыскун исключили из состава национальной сборной. Спортсменку лишили всех наград и званий. Соответствующее решение приняла Федерация Украины по прыжкам в воду.
- Из-за переезда в Россию прыгунья получит спортивный карантин и не сможет выступать на международных соревнованиях.
- Президент Украины Владимир Зеленский своим указом лишил Лыскун государственной стипендии. Аналогичное решение принял мэр Киева Виталий Кличко, который подписал распоряжение об отмене стипендии для предательницы.