В стране-агрессоре бывшая украинка не исчезла из информационного пространства. Недавно спортсменка опубликовала фотографию со своим мужем, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Софии Лискун.

Как выглядит муж Лыскун?

Прыгунья в воду опубликовала фотографию в сториз своей страницы в инстаграме. На фото видно мужчину одетого в зимнюю куртку. На его спине большими буквами написано "Россия".

Мой муж,

– написала на английском языке Лыскун.

Фото с мужем Лыскун / Скриншот из инстаграма спортсменкии

Что известно о муже Лыскун?

Напомним, что Лыскун выехала из Украины, чтобы навестить в оккупированном Луганске больную бабушку. В итоге спортсменка в начале декабря 2025 года объявила о получении российского гражданства.

Через несколько недель Лыскун изменила свой статус в социальных сетях на "замужем". Сейчас она держит в тайне имя своего мужа и не показывает его лица.

Интересно, что в начале 2025 года в интервью xsport.ua прыгунья рассказывала, что "находилась в отношениях, но они уже закончились".

Какие санкции получила предательница Лыскун?