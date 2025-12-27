Виталий Кличко подписал распоряжение о лишении стипендии Софии Лыскун. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Киевского городского совета.

Как Кличко лишил Лыскун стипендии?

В распоряжении говорится, что София Лыскун была лишена стипендии Киевского городского головы с 1 декабря 2025 года. Денежное вознаграждение выплачивается выдающимся спортсменам Киева.

Что известно о Лискун?

Отметим, что София Лискун родилась в Луганске, но с 2016 года проживала в Киеве. В столице Украины спортсменка получила квартиру в Голосеевском районе.

Предательница дважды становилась чемпионкой Европы по водным видам спорта и выиграла два "золота" на ЧЕ по прыжкам в воду.

В начале декабря 2025 года Лискун получила российский паспорт. Она пожаловалась пропагандистам на дискриминацию, которой якобы подвергалась в Украине.

Какие санкции применили к Лыскун?