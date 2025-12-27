Віталій Кличко підписав розпорядження про позбавлення стипендії Софії Лискун. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Київської міської ради.
Як Кличко позбавив Лискун стипендії?
У розпорядженні йдеться, що Софія Лискун була позбавлена стипендії Київського міського голови з 1 грудня 2025 року. Грошова винагорода виплачується видатним спортсменам Києва.
Розпорядження про позбавлення стипендії Софії Лискун / Скриншот з документа
Що відомо про Лискун?
Зазначимо, що Софія Лискун народилася у Луганську, але з 2016 року проживала у Києві. У столиці України спортсменка отримала квартиру у Голосіївському районі.
Зрадниця двічі ставала чемпіонкою Європи з водних видів спорту та виграла два "золота" на ЧЄ зі стрибків у воду. Вона представляла Україну на двох Олімпійських іграх (2020, 2024).
На початку грудня 2025 року Лискун отримала російський паспорт. Вона пожалілася пропагандистам на дискримінацію, якої начебто зазнавала в Україні.
Які санкції застосували до Лискун?
- Федерація України зі стрибків у воду на засіданні ухвалила важливі рішення стосовно Софії Лискун. 23-річну спортсменку виключили зі складу національної збірної.
- Крім того, зрадницю позбавили усіх нагород та звань, отриманих під егідою Федерації. Стрибунка отримає спортивний карантин через перехід під прапори країни-агресорки.
- Президент України Володимир Зеленський позбавив Лискун державної стипендії. Під санкції також потрапила тренерка стрибунка Олександра Сендзюк.