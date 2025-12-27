Віталій Кличко підписав розпорядження про позбавлення стипендії Софії Лискун. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Київської міської ради.

Як Кличко позбавив Лискун стипендії?

У розпорядженні йдеться, що Софія Лискун була позбавлена стипендії Київського міського голови з 1 грудня 2025 року. Грошова винагорода виплачується видатним спортсменам Києва.

Що відомо про Лискун?

Зазначимо, що Софія Лискун народилася у Луганську, але з 2016 року проживала у Києві. У столиці України спортсменка отримала квартиру у Голосіївському районі.

Зрадниця двічі ставала чемпіонкою Європи з водних видів спорту та виграла два "золота" на ЧЄ зі стрибків у воду. Вона представляла Україну на двох Олімпійських іграх (2020, 2024).

На початку грудня 2025 року Лискун отримала російський паспорт. Вона пожалілася пропагандистам на дискримінацію, якої начебто зазнавала в Україні.

Які санкції застосували до Лискун?