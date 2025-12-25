Однако есть и позорные примеры предательства Украины в трудные времена. В эпицентре громкого скандала этого года оказалась прыгунья в воду София Лискун, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Президента Украины.
По теме Шок и бред: звезда сборной Украины о решении Лыскун выступать за Россию
Какое решение по Лыскун?
Уроженка Луганска неожиданно решила сменить гражданство и стать россиянкой. Это решение крайне возмутило украинское спортивное сообщество.
Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на это событие. На сайте главы государства появился указ о лишении Лискун государственной стипендии.
Так же под санкции попала и тренер прыгуньи в воду Александра Сендзюк. Интересно, что эта стипендия обоим была назначена только в апреле текущего года.
Ранее Федерация Украины по прыжкам в воду лишила Лискун всех званий и наград. Кроме того, без государственных выплат остались легкоатлетки Елена Вязова и Людмила Филатова, а также волейболистка Ольга Шкурнова.
Кого еще Зеленский лишил стипендий?
- Ранее президент Украины принял решение о снятии государственных выплат восьмерым деятелям спорта. Большинство из них имеют антиукраинскую позицию или же предали Родину.
- Среди этих персон есть и Сергей Бубка, который долгое время возглавлял НОК Украины. Бывший легкоатлет уехал из страны в 2022 году и отказывался признавать Россию агрессором.
- Позже же выяснилось, что Бубка имеет компанию на оккупированных Россией территориях, которая сотрудничает с террористической армией. Также без стипендии осталась олимпийская чемпионка Яна Клочкова.
- "Золотая рыбка" является рекордсменкой Украины по количеству золотых наград. Впрочем, после начала полномасштабного вторжения спортсменка выехала в оккупированный Крым и непублично поддерживает Россию в войне.