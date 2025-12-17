Владимир Зеленский подписал указ о прекращении выплат восьми украинских спортсменов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Президента Украины.
Читайте также Выехал из Украины во время войны: чем занимается Бубка, которого внесли в список предателей
Кого из спортсменов Зеленский лишил государственных стипендий?
В список на лишение государственных стипендий попал бывший президент НОК Украины Сергей Бубка, а также четырехкратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова.
Кроме того, в списке присутствуют: олимпийские чемпионы 1996 года по парусному спорту Евгений Браславец и Игорь Матвиенко, бронзовый призер Игр-2008 в прыжках в воду Илья Кваша, обладатель бронзы Олимпиады-1996 гимнаст Юрий Ермаков, бронзовый призер Игр-1988 в плавании Валерий Лозик, обладательница "серебра" Олимпиады-1988 в академической гребле Инна Фролова.
Список спортсменов лишенных государственных стипендий / скриншот
Где сейчас Бубка и Клочкова?
- Сергей Бубка окончательно уехал из Украины 22 июля 2022 года. С тех пор прославленный чемпион вместе с семьей живет недалеко от Монако в городке Эз.
- Издание Bihus.info провело расследование деятельности компаний Бубки, которые зарегистрированы на оккупированных Россией территории. Оказалось, что фирмы экс-президента НОК Украины обеспечивали топливом захватчиков.
- Четырехкратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова в 2022 году выехала на жительство в оккупированный Крым. "Золотая рыбка" не осудила военную агрессию России и закрыла свои социальные сети.