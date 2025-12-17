Владимир Зеленский подписал указ о прекращении выплат восьми украинских спортсменов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Президента Украины.

Кого из спортсменов Зеленский лишил государственных стипендий?

В список на лишение государственных стипендий попал бывший президент НОК Украины Сергей Бубка, а также четырехкратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова.

Кроме того, в списке присутствуют: олимпийские чемпионы 1996 года по парусному спорту Евгений Браславец и Игорь Матвиенко, бронзовый призер Игр-2008 в прыжках в воду Илья Кваша, обладатель бронзы Олимпиады-1996 гимнаст Юрий Ермаков, бронзовый призер Игр-1988 в плавании Валерий Лозик, обладательница "серебра" Олимпиады-1988 в академической гребле Инна Фролова.

Список спортсменов лишенных государственных стипендий / скриншот

Где сейчас Бубка и Клочкова?