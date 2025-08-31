Благодаря выдающимся спортивным достижениям Сергей Назарович Бубка имел огромный авторитет в обществе. После начала полномасштабного вторжения России олимпийский чемпион залег на дно, а впоследствии вообще уехал из Украины. 24 Канал подготовил материал, чем сейчас занимается прославленный спортсмен, которого Рух Честно внес в список предателей.

Как Бубка выехал из Украины?

Первые дни полномасштабного вторжения России Сергей Бубка встретил в столице Украины. Он видел бомбардировки и наступление вражеской армии. В то время Бубка возглавлял Национальный олимпийский комитет Украины. По его словам, он сразу связался с президентом НОК Томасом Бахом, который лично попросил его приехать в Лозанну.

28 февраля 2022 года Сергей Назарович покинул Украину "как беженец". Он ехал поездом Киев – Львов, а затем на машине отправился в Ужгород, где пересек границу. Бубка вспоминал, что он готов был "бросить сумки и оставить только рюкзак с документами".

Сергей Бубка возглавлял НОК с 2005 по 2022 / фото НОК Украины

Очень показательно, что в это время Сергей Бубка, который имеет огромный авторитет в мире, ни разу публично не осудил Россию за агрессию. Понятно, что его слова не остановили бы кремлевского диктатора, но имели бы большое влияние на международное сообщество.

НОК Украины под руководством Бубки медлил с поддержкой строгих санкций против российских спортсменов. Сергей Назарович боялся публично назвать Россию агрессором и произнести слово "война". Из-за отсутствия четкой позиции олимпийский чемпион получил много негативных отзывов от своих коллег.

22 июля 2022 года Бубка по специальному письму во второй раз выехал из Украины и больше не возвращался.

Где сейчас Бубка?

Сергей Бубка сейчас проживает вблизи Монако в городке Эз. Журналисты-расследователи нашли дом экс-президента НОК Украины. На Лазурном берегу Франции он живет вместе с семьей. В частности журналисты "Украинской правды" видели там младшего сына Сергея.

Бубка-старший неоднократно появлялся в VIP-зоне на матчах Монако, который принадлежит российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву.

Дом Бубки в Монако / фото Украинской правды

Чем занимается Сергей Бубка?

В 2024 году Сергея Бубку переизбрали членом Международного олимпийского комитета. Он присутствовал на Играх-2024 в Париже, где участвовал в церемониях награждения спортсменов. В частности из рук Сергея Назаровича получила медаль экс-россиянка Дарья Варфоломеева, которая незаконно посещала Крым в 2021 году.

Бубка награждает экс-россиянку Варфоломееву / фото Getty Images

В 2025 году Бубка лично посетил Всемирные игры мастеров, проходившие в Тайване с 17 по 30 мая. Эти соревнования организует Международная ассоциация игр мастеров, которую с 2022 года возглавляет Сергей Назарович.

На турнире выступали российские спортсмены с национальной символикой, которую запрещает МОК. Несмотря на такой скандал, Бубка остался доволен организацией турнира.

Справка. Всемирные игры мастеров (World Masters Games) – это мультиспортивный фестиваль для ветеранов спорта, который проводится каждые четыре года под эгидой Международной ассоциации игр мастеров (IMGA). Эти соревнования включают в себя различные виды спорта и возрастные категории, предоставляя возможность ветеранам соревноваться на международном уровне.

Кроме того, начиная с 2003 года Бубка выполняет миссию Посла доброй воли ЮНЕСКО. Он участвует в различных программах связанных со спортом.

За что Бубку включили в Реестр предателей Украины?

В 2023 году журналисты Bihus.Info провели расследование деятельности Бубки в сфере бизнеса. Они обнаружили фирмы и компании, которые получают подряды от россиян на оккупированных территориях и продают им топливо. В частности бизнес олимпийского чемпиона продолжает работать в Донецке, который находится под оккупантами с 2014 года. Поэтому Рух Честно включил прославленного спортсмена в Реестр предателей.

Информация о Бубке из российских реестров / фото Движения Честно

Тогда же Служба безопасности Украины начала досудебное расследование деятельности фирм Сергея Бубки. Однако с тех пор никакого решения не было принято. Сам Сергей Назарович в своем публичном обращении опроверг все связи со страной-агрессором.

Я родился на украинской земле, всегда с большой гордостью представлял Украину во всем мире. Всегда боролся за Украину, но сейчас против меня началась кампания по уничтожению моей репутации,

– сказал в свое оправдание Бубка.

