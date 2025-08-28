К сожалению, как всегда, под прицелом подлого врага оказалось гражданское население. Комбинированная атака на Киев унесла по меньшей мере 14 жизней, среди них 3 ребенка – 2, 17 и 14 лет, информирует 24 Канал.

К теме Массированная атака на Киев "Шахедами" и ракетами: что известно о пострадавших и жертвах

Как спорт отреагировал на атаку на Киев 28 августа?

Также более четырех десятков жителей разрушенных домов пострадали в результате обстрела. Они получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших есть по меньшей мере 5 детей. На месте попаданий продолжают работать спасатели. Под завалами еще могут быть люди.

Отметим, что от российской атаки пострадали несколько районов столицы – Деснянский, Дарницкий, Соломенский, Шевченковский, Оболонский и Днепровский. В Дарницком районе враг попал прямым ударом в жилую пятиэтажку, часть которой разрушена до основания.

С самого утра украинские звезды спорта оставляют свои реакции на ужасный обстрел, чтобы пробудить их иностранное сообщество, что война в Украине до сих пор продолжается.

Одной из первых на атаку отреагировала олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан. Спортсменка в своем профиле в инстаграме выложила сториз после жуткой ночи.

Очередная ужасная ночь...Опять погибли люди, дети. Страшно. Очень,

– написала Харлан.



Реакция Ольги Харлан / Скриншот из инстаграма фехтовальщицы

Другие украинские спортсмены также отреагировали на смертельный удар по столице. Атлеты распространили ужасные кадры в своих соцсетях.

Реакция спорта на атаку на Киев 28 августа / Скриншоты из соцсетей спортсменов