За эти 34 года Украина воспитала немало ведущих спортсменов, которые неоднократно поднимали сине-желтый флаг. После начала полномасштабной войны многие топовые украинские атлеты стали голосом Украины на мировой арене. 24 Канал рассказывает о спортсменах, которые стали символом Украины за время независимости.

Инесса Кравец

Инесса Кравец – королева легкоатлетического сектора 1990-х и неоднократная рекордсменка мира. 10 августа 1995 года украинка установила мировой рекорд в тройном прыжке (15,50 метра), который продержался аж 25 лет.



Инесса Кравец / Фото Getty Images

Только на Олимпийских играх-2020 в Токио венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас превзошла результат Кравец на 17 сантиметров (15,67 метра).

Видео, как Кравец установила мировой рекорд

Кравец специализировалась на нужном прыжке и прыжке в длину. Инесса в 1995-м году стала чемпионкой мира, а до этого уже стала чемпионкой мира в помещении. Перед этим в 1994-м Кравец завоевала две медали чемпионата Европы.

В 1992-м году украинка получила свою первую олимпийскую награду – "серебро" по прыжкам в длину в Барселоне. А уже на следующей Олимпиаде Кравец добавила к "серебру" Игр-1992 еще и "бронзу" в Атланте-1996 в тройном прыжке.

Имеет несколько государственных наград за высокие достижения в спорте.

Инесса не только успешная легкоатлетка в прошлом, но и мама. Во втором браке Кравец родила дочь Дарию, которая занимается профессионально теннисом. Инесса посвящает свою жизнь карьере дочери. После аннексии Крыма бывшая легкоатлетка продала свою квартиру вблизи Ласточкиного гнезда и перебралась в Киев. Инесса осуждает российскую агрессию и "против" выступлений россиян на международной арене.

Сергей Бубка

Сергей Бубка – бывший легкоатлет, который специализировался на прыжках с шестом, и экс-президент Национального олимпийского комитета.



Сергей Бубка / Фото Getty Images

В 1994-м Бубка установил мировой рекорд в виде 6,14 метра в Италии. Этот рекорд украинца держался до 2020-го года. На Бриллиантовой лиге в Риме швед Арман Дюплантис прыгнул на 6,15 метра, превзойдя рекорд Сергея Бубки.

Видео, как Бубка установил мировой рекорд

Кроме этого в Сеуле-1988 Бубка стал олимпийским чемпионом в прыжках с шестом. Украинец также становился чемпионом мира, в частности в помещении, и победителем Евро.

Если спортивные достижения Бубки вызывают только восхищение, то гражданская позиция вызывает немало сомнений. Сергей Назарович выехал из Украины в статусе беженца, а также неоднократно попадал под критику относительно молчаливой позиции по российской агрессии. Летом 2023-го стало известно, что семейные фирмы Бубки продолжают работу на оккупированных территориях, продавая топливо врагу.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко – бывший футболист, который стал одним из трех обладателей "Золотого мяча" в истории Украины. Нападающий получил самую высокую индивидуальную награду в футболе в 2004 году, когда феерил за итальянский Милан.



Андрей Шевченко / Фото Getty Images

В своей карьере Шева успел стать победителем Лиги чемпионов (сезон-2002/2003 за Милан). Также за спиной Андрея Николаевича целый ряд наград и трофеев. За свою карьеру футболиста форвард провел 322 матча за Милан, 77 игр за лондонское Челси, став при этом легендой киевского Динамо и сборной Украины (111 поединков).

После окончания футбольной карьеры Андрей Николаевич начал тренерскую деятельность. Шева был ассистентом главного тренера сборной Украины и возглавлял национальную команду. Именно Шевченко вывел "сине-желтых" Также провел неудачный и недолгий период во главе итальянского Дженоа. С января 2024-го года работает в должности президента УАФ.

Владимир и Виталий Кличко

Владимир и Виталий Кличко – одни из лучших братьев не только в истории бокса, но и мирового спорта в целом.



Владимир и Виталий Кличко / Фото Getty Images

На двоих провели более сотни профессиональных боев. Владимир отбоксировал 69 поединков, в которых одержал 64 победы (54 – нокаутом) при 5-ти поражениях. Зато Виталий провел на профи-ринге 47 поединков – 45 побед (41 – нокаутом) и 2 поражения.

Последний раз Кличко-старший выходил в ринг в сентябре 2012-го, когда победил немца Эмануэля Чарра в Москве. После чело начал политическую карьеру, сейчас является мэром Киева. А вот "Доктор Стальной Молот" не попрощался с боксом на мажорной ноте. В ноябре 2015-го Владимир уступил Тайсону Фьюри, а в апреле 2017-го проиграл другому британцу Энтони Джошуа. Кличко-младший отказался от реванша против Эй Джея и объявил об уходе на пенсию.

Если Виталий Кличко полностью погружен в дела столицы Украины, то его младший брат хочет вернуться в ринг. Владимир стремится побить рекорд Джорджа Формана, который в возрасте 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира. При этом Кличко-младший заявлял, что до конца войны его приоритет это помощь Украине, а не собственные боксерские амбиции.

Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева – еще одна звездочка украинского спорта на мировой арене до 2000-х годов. За спиной титулованной гимнастки целая гора различных наград – чемпионка мира и Европы, призер этих соревнований и других международных стартов.



Лилия Подкопаева / Фото из инстаграма бывшей гимнастки

Однако до самого серьезного достижения Подкопаева добралась в 1996-м году. Олимпийские игры в Атланте стали турниром имени Лилии Подкопаевой. Украинка завоевала два "золота" в абсолютном первенстве и вольных упражнениях, а также получила "серебро" на бревне. Такая вершина покорилась Подкопаевой в возрасте 17 лет.

Именно на этих Играх Подкопаева осуществила двойное сальто с поворотом на 180 градусов. Этот невероятный элемент назвали именем украинской гимнастки. Интересно, что современные гимнасты почти не используют этот сверхсложный элемент в своих программах.

Видео выступлений Подкопаевой на Олимпиаде-1996

К сожалению, на следующую Олимпиаду Подкопаева не поехала. После многочисленных травм закончила карьеру профессиональной гимнастки. После завершения карьеры Лилия не выпала из инфопространства. Олимпийская чемпионка участвовала в медийных шоу.

Трижды была замужем и воспитывает трое детей – приемного сына Вадима, дочь Каролину и младшую дочь Эвелину. Именно вторая дочь Эвелина – единственный ребенок в совместном браке с бизнесменом Игорем Дубинским, с которым сейчас проживает в счастливом браке бывшая гимнастка. Подкопаева живет в Атланте, где и встретила своего нынешнего мужа.

Лилия не стоит в стороне от войны в Украине. Даже из-за океана экс-спортсменка активно проявляет свою позицию, волонтерит и помогает военным. Также Подкопаева наведывается в родную страну.

Александр Усик

Александр Усик – один из величайших боксеров в истории. За свою карьеру боксер из Симферополя достиг всего, о чем только мечтает любой боец.



Александр Усик / Фото Getty Images

В 2012-м Усик стал олимпийским чемпионом в Лондоне (до 91 килограмма). Также Александр стал чемпионом и призером мира (2009, 2011), чемпионом Европы и Кубок Европы.

В ноябре 2013-го провел свой дебютный бой в профессионалах, в котором победил мексиканца Фелипе Ромеро. С тех пор Усик провел 24 боя, во всех одержал победы (15 – нокаутом).

В мае прошлого года Усик стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте благодаря первой победе над Тайсоном Фьюри. Впоследствии сознательно потерял это звание из-за отказа от пояса IBF, но 19 июля 2025 года вернул себе статус "абсолюта" после победы над Даниэлем Дюбуа в реванше.

Кроме боксерских достижений Усик положительно отмечается за пределами ринга. Его слоты собирают миллионы, которые затем идут на помощь Украине. Сам Александр также жертвует немалые суммы денег, посещает военных в госпиталях, а также его семья помогает детям.

Ольга Харлан

Еще одна звездочка в украинском спорте – Ольга Харлан. 34-летняя фехтовальщица за свою карьеру получила целый ряд наград. Однако наибольшим достижением уроженки Николаева является аж шесть медалей Олимпийских игр.



Ольга Харлан / Фото Getty Images

Свою дебютную награду Ольга завоевала еще в 2008-м году, когда выступила на Играх в Пекине. Тогда Харлан стала олимпийской чемпионкой в командной сабле. С тех пор украинская фехтовальщица почти не уезжала с Олимпиад без наград. Исключением лишь стала Олимпиада-2020 в Токио, которая была перенесена из-за коронавируса на 2021-й год.

До этого Ольга уже завоевала две индивидуальные "бронзы" (2012, 2016) и "серебро" в Рио-2016 в команде.

На Олимпиаде в Париже-2024 Харлан получила аж две медали – индивидуальную "бронзу" и "золото" в команде.

За высокие достижения в спорте Ольга награждена многими государственными наградами. Она активно освещает правду о войне в Украине, как страдает, в частности ее родной Николаев, и даже вошла в историю фехтования вне наград. Харлан не пожала руку россиянке Анне Смирновой, была отстранена из-за этого, но впоследствии после шквала критики была возвращена к соревнованиям. Ольга заставила международную федерацию фехтования пересмотреть правила относительно рукопожатия спортсменов во время турниров.

Элина Свитолина

Элина Свитолина – безоговорочная первая ракетка в истории украинского тенниса. Бывшая третья ракетка мира, которая в 2018-м году победила на Итоговом турнире WTA. Тогда в финале украинка переиграла американку Слоун Стивенс – 3:6 и 6:2 (дважды в пользу Свитолиной).



Элина Свитолина / Фото Getty Images

За свою карьеру Элина завоевала уже 18 трофеев и заработала более 26,3 миллионов долларов призовых. Также в Токио-2020 Свитолина стала бронзовым призером Олимпийских игр и переписала историю украинского тенниса.

В 2022-м году Свитолина впервые стала мамой и выдала впечатляющий камбэк на корт после рождения дочери Скай.

В текущем сезоне Свитолина занимает 13-е место в мировом рейтинге WTA, набрав 2944 очка. Элина Свитолина является настоящим лицом Украины на мировой арене. Она не только активно освещает события в Украине, помогает финансово и гуманитарно военным, посещает аукционы и благотворительные мероприятия и начала чаще наведываться на Родину, где проводит мастер-классы для юных теннисистов и теннисисток.

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих – "Королева" легкой атлетики. Все полученные награды Ярославы даже сложно перечислить и вспомнить. В Токио-2020 Магучих получила свою дебютную медаль Олимпийских игр – "бронзу" в прыжках в высоту. А к ней в 2024-м уроженка Днепра добавила еще желанное "золото" Игр в Париже.



Ярослава Магучих / Фото Getty Images

На этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих побила мировой рекорд Стефки Костадиновой, который держался с 1987-го года. Тогда представительница Болгарии покорила высоту 2,09 метра, а Ярослава превзошла на один сантиметр (2,10).

Также уроженка Днепра не забывает о родной стране и помогает финансово.