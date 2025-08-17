Звезды тенниса, бокса, легкой атлетики, смешанных единоборств и других видов спорта променяли ринг и другие спортивные площадки на защиту родной страны. 24 Канал рассказывает о спортсменах, которые взяли в руки оружие и не побоялись посмотреть в глаза врагу, некоторые из них даже возвращались из-за границы.

Сергей Стаховский

Одним из таких патриотов Украины в мире спорта стал бывший теннисист Сергей Стаховский. В день 27 февраля 2022 года экс-лидер мужской сборной Украины по теннису пересек границу и вернулся в родную страну. Его уже бывшая жена и трое детей остались жить в Венгрии.



Сергей Стаховский / Фото из инстаграма экстенисиста

Стаховский присоединился к территориальной обороне Киева. Впоследствии продолжил службу в минометном взводе в составе 4-й отдельной бригады быстрого реагирования Нацгвардии. Затем вошел в спецподразделение СБУ "Альфа". Был участником боев за Бахмут и Авдеевский коксохимический завод.

Напомним, что свою патриотическую позицию Сергей продемонстрировал еще в далеком 2014-м во время Революции Достоинства. Занимался волонтерством и помогал военным.

Впоследствии стало известно, что полномасштабная война разбила брак звезды украинского тенниса. Сергей развелся со своей уже экс-супругой из России Анфисой.

Александр Долгополов

Еще одним представителем украинского тенниса, который стал на защиту родной страны, является Александр Долгополов. Победитель турнира ATP, который закончил карьеру в 2021-м году, присоединился к рядам ВСУ в статусе добровольца весной 2022-го.



Александр Долгополов / Фото из инстаграма бывшего теннисиста

Начало полномасштабной войны Долгополов застал в Турции, куда поехал отдыхать с семьей. Александр мгновенно понял, что нужно возвращаться и помогать родной стране. Сначала бывшая 13-я ракетка мира учился военному делу за рубежом, после чего вернулся в Украину. В ВСУ Долгополов пошел в аэроразведку, а в январе 2023-го рассказывал, что преимущественно работает на дронах и делает все, что с ними связано.

В начале марта текущего 2025 года Долгополов в интервью заметил, что его жизнь изменилась кардинально. Александр также отметил то, как теннисный опыт помогает ему на фронте.

Теннис подготовил меня к войне. Навыки, необходимы как спортсмену, так и солдату, похожи: вы должны уметь быстро реагировать, концентрироваться и адаптироваться к новым ситуациям. Я стараюсь сохранять спокойствие, полностью сосредоточиться на своей операции и войти в своеобразное состояние потока. Это означает, что я отгораживаюсь от всего, что меня окружает, и сливаюсь со своей задачей так, чтобы каждое движение было легким и плавным. Это помогает напомнить себе, что любая потеря концентрации может стоить мне жизни. Это обостряет мои рецепторы,

– сказал Долгополов.

Ярослав Амосов

Ярослав Амосов – звездный боец смешанных единоборств, который защищал Родину от российских захватчиков. Весной 2022-го украинский боец должен был провести защиту чемпионского пояса, но поставил карьеру на паузу, пополнив ряды территориальной обороны родного Ирпеня.



Ярослав Амосов / Фото из инстаграма бойца

История чемпионского титула Амосова прочитала не один спортивный болельщик. Мама Ярослава спрятала от врага пояс сына в обычном пакете в погребе в Ирпене. К счастью, украинские военные выгнали россиян из Киевщины, а титул чемпиона Bellator остался невредимым.

Видео, как Амосов достал из погреба чемпионский пояс

Зимой 2023-го Амосов вернулся в октагон. Ярослав победил американца Логана Сторли, проиграл Джейсону Джексону с Ямайки, которому отдал титул, и одолел другого американца Кертиса Миллендера (14 марта 2025 года).

В своей карьере Амосов одержал 27 побед и потерпел пока одно поражение в 28-ми боях.

Юрий Вернидуб

Украинский тренер Юрий Вернидуб встретил полномасштабную войну за рубежом. На тот момент Вернидуб был главным тренером молдавского Шерифа. Юрий Николаевич не обращал внимания на действующий контракт и решил из Тирасполя в Украину.



Юрий Вернидуб / Фото с x.com/VZverov

Проходил службу в артиллерийском подразделении на юге Украины. В прошлом году наставник рассказывал, что впоследствии его перевели в Криворожский ТЦК СП. С июня 2022-го по 1 июня 2025 возглавлял ФК Кривбасс, хотя уверял, что в любой момент может вернуться к службе.

Когда надо, то я там буду на месте. Поверьте мне. Надо верить в наши ВСУ, которые дают нам возможность заниматься любимым делом. Поэтому Слава ВСУ и тому, что они есть,

– рассказывал Вернидуб.

Сейчас находится без команды.

Денис Беринчик

Также не побоялись взять оружие в руки украинские боксеры. Одним из таких был Денис Беринчик. Бывший чемпион мира служил в рядах территориальной обороны Киева. По состоянию на сейчас боксер активно занимается волонтерством и продолжает поддерживать ВСУ, ездит на позиции к ребятам.



Денис Беринчик / Фото из инстаграма боксера

С начала полномасштабной войны провел четыре боя – победил Ивана Менди, Энтони Йигита и Эмануэля Наваретте, а также уступил Кейшону Дэвису в своем крайнем поединке.

Юрий Кищенко

Также среди мужественных спортсменов, которые защищали Украину от России, был Юрий Кищенко. Юрий Кищенко – украинский легкоатлет и муж звездной прыгуньи в высоту Юлии Левченко.



Юрий Кищенко / Фото из инстаграма легкоатлета

Спортсмен продолжал свою карьеру пока Россия не начала полномасштабную войну в Украине. После чего променял легкоатлетическую дорожку на защиту страны.

В одном из комментариев Кищенко заверил, что не жалеет о таком своем решении пополнить ряды украинской армии. Юрий уверен, что именно спортсмены, которые физически подкованы, должны стать примером для других.

Спортсмены в виду, спортсмены должны быть примером для многих! Спортсмены крепче и выносливее! Только если каждый будет выполнять свои задачи, вместе нас украинцев не сломить! Будь примером! Будь мужественным и сильным! Мы на своей земле! Будем стоять до последнего! Сейчас пишу, и до сих пор не верю, что у нас война!

– написал легкоатлет 2 марта 2022 года в инстаграме.

Через некоторое время Кищенко отложил оружие в сторону и возобновил карьеру.

Андрей Богданов

Андрей Богданов – украинский футболист, который решился посмотреть в глаза врагу. Полузащитник рассказывал, что пополнил украинскую армию после того, как к нему пришло чувство долга. Богданов подумал, что нужно как-то помогать Родине в такое трудное время. Был в ТрО ВСУ и уволился оттуда по семейным обстоятельствам.



Андрей Богданов / Фото из инстаграма Александра Алиева

До августа 2024 года был футболистом ковалевского Колоса. Сейчас является игроком Феникс-Мариуполь.

И это далеко не весь перечень действующих и бывших спортсменов, тренеров, которые защищали родную страну против России. Также немалое количество представителей пополняли ряды территориальных оборон своих родных краев. В частности Александр Усик, Василий Ломаченко и другие защищали родную землю от безжалостного врага.

К сожалению, немалое количество спортсменов положили свою жизнь за свободу и независимость Украины. На портале "Ангелы спорта" можно подробнее познакомиться с Героями страны.